Сколько минут физической активности компенсирует длительное сидение

Если вы работаете за столом, то вам точно не привыкать сидеть по 8 часов в день. Это может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Например, к болям в спине, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, преждевременной смерти. К счастью, избежать этого можно за счёт физической активности.

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Результаты исследования 2020 года, опубликованные в British Journal of Sports Medicine, показали: при длительном сидении помогает физическая активность средней и высокой интенсивности в течение 30−40 минут. В ходе другого исследования 2023 года выяснилось, что люди, которые около 22 минут в сутки выделяли на упражнения средней интенсивности, не имели повышенного риска смерти вне зависимости от того, сколько они в течение дня сидели.

Кроме того, обе работы продемонстрировали, что лучше не уменьшать количество времени сидя, а увеличить количество физической активности в течение всего дня.

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Чтобы добавить больше активности в обычный день, вовсе не обязательно брать абонемент в спортзал. Вы можете во время работы встать, потянуться, походить по кабинету, сделать приседания с собственным весом или отжимания от стола или сходить на прогулку в обеденный перерыв. Всё это рекомендует выполнять Крис Колба, физиотерапевт, доктор философии, физиотерапевт и эксперт по спортивной медицине в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.

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