Худшие добавки для здоровья сердца

Приём пищевых добавок — один из способов поддержания сердца в норме. Тем не менее некоторые питательные вещества могут вам навредить в больших дозах.

© Ferra.ru

Витамин Е. В высоких дозах он может навредить здоровью: повысить риск возникновения сердечной недостаточности и геморрагического инсульта. Об этом предупредила Бесс Бергер, зарегистрированный диетолог-нутрициолог в Нью-Джерси. Вместо приёма добавок с этим витамином сосредоточьтесь на употреблении продуктов, богатых им. Это растительное масло, орехи, семена и зелёные овощи.

Кальций. Одно исследование 2021 года показало, что приём добавок кальция повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15% у здоровых женщин в постменопаузе.

Энергетические добавки или добавки для снижения веса. Многие подобные добавки содержат кофеин или эфедроподобные соединения. Добавки с кофеином в отличие от чая или кофе могут плохо повлиять на здоровье сердца. Они могут привести к нагрузке на сердечно-сосудистую систему, повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, возможному повышению риска возникновения сердечных заболеваний.

© FDA

Бета-каротин. Учёные обнаружили, что добавки с ним могут плохо сказаться на здоровье сердца. Исследования показывают, что ежедневный приём 20 или 30 г бета-каротина в виде добавок связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у курящих людей.

Солодка. Речь идёт о добавках из корня солодки. Ещё недостаточно исследований, которые бы подтвердили их преимущества для пищеварительной системы, при менопаузе, кашле, инфекциях. Что касается здоровья сердца, то работы показывают, что эти добавки могут быть опасны.

Красный дрожжевой рис. Активный ингредиент красного дрожжевого риса, который помогает снизить уровень холестерина, — это монаколин К. Он связан с высоким риском повреждения мышц, почек и печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.