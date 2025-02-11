Россиян предупредили о скрытых опасностях сладкой газировки

Сладкая газировка вызывает преждевременное старение и вызывает множество негативных последствий для здоровья, рассказала диетолог Ирина Писарева. О скрытых опасностях таких напитков она предупредила в разговоре с NEWS.ru.

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« Е с л и в с е з н а ю т , ч т о с и г а р е т ы к у р и т ь в р е д н о , т о о т о м , ч т о п и т ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о с л а д к о й г а з и р о в к и в р е д н о , м а л о г д е г о в о р я т , т а к к а к о н а в с в о б о д н о м д о с т у п е и т а к ж е м о ж е т п р о д а в а т ь с я р я д о м с у ч е б н ы м и з а в е д е н и я м и » , — о т м е т и л а д и е т о л о г .

По ее словам, газировка вредна тем, что вызывает преждевременное старение, негативно влияет на плотность костей и может менять костную основу. Кроме того, содержащиеся в напитке кислоты и сахар разрушают зубную эмаль. Писарева также добавила, что также сладкие напитки незаметно увеличивают калорийность рациона, что провоцирует появление лишнего веса и ожирение.

Ранее терапевт Ирина Баранова сравнила вред сладкой газировки с вредом алкоголя. По ее словам, газированная вода вызывает отеки не меньше крепких напитков.