Как сжечь 100 калорий: пять способов без похода в фитнес-зал

Для многих людей посещение спортзала стало органичной частью привычного образа жизни, но немало и таких, кому сложно встроить полноценные тренировки в свой график. Однако, чтобы начать больше двигаться, иногда достаточно приложить минимум усилий. Специалисты предложили пять простых способов потратить 100 калорий.

Сколько калорий содержится в том или ином продукте, хотя бы приблизительно, знают все, кто следит за своим весом. А вот как избавиться от лишнего, если позволили себе «случайную» конфетку или булочку? Эксперты портала Verywell Fit предложили несколько простых способов потратить 100 калорий.

Способ №1. Подниматься по лестнице в течение 10 минут. Кроме того, такая зарядка поможет «прокачать» ноги, а также укрепить мышцы нижней части тела.

Способ №2. Провести уборку в течение 30 минут. Работа по дому может быть эффективной тренировкой. Стандартная уборка дома сжигает около 100 калорий за полчаса.

Способ №3. Заниматься растяжкой в течение 30 минут. Если выполнять простые упражнения йоги или пилатеса в течение 30 минут, то это поможет потратить около 100 калорий. Кроме того, такой вид активности увеличит амплитуду движений в суставах, поможет снизить уровень стресса и, возможно, улучшить качество сна.

Способ №4. Прогуляться в течение 30 минут. Например, когда есть возможность, отвечайте на телефонные звонки, прогуливаясь по офису. Всего два 15-минутных телефонных разговора в день «на ходу» – минус 100 калорий.

Способ №5. Пробежать полтора километра. Самый простой и эффективный способ быстро сжечь 100 калорий — это бег. При этом, не нужно быть марафонцем: пробежав всего 1500 м, можно сжечь 100 калорий. Если пробежать такую дистанцию сложно, можно чередовать бег и ходьбу. Альтернативой бегу могут стать танцы: 30 минут энергичного танца позволят потратить примерно 165 калорий.

Приводя данные цифры, авторы подчёркивают, что точное количество калорий, которое организм конкретного человека израсходует при выполнении тех или иных упражнений, зависит от веса, пола, возраста, состава тела и многого другого. Приведённые цифры рассчитаны на женщину весом примерно 65 – 70 кг.