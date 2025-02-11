Как принцип «полосатой зебры» помогает умеренному потреблению алкоголя

В мире заметна тенденция снижения потребления алкоголя среди молодых людей. Даже если речь не идет о полном отказе от алкогольных напитков, налицо стремление снизить его потребление. В частности, зумеры пользуются принципами «быть трезвым на 99%» и «полосатой зебры» для умеренности и осознанного потребления напитков.

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« П о л о с а т а я з е б р а » – э т о п р и н ц и п , к о т о р ы й п о д р а з у м е в а е т ч е р е д о в а н и е а л к о г о л ь н ы х и б е з а л к о г о л ь н ы х н а п и т к о в . Т а к и м о б р а з о м м о ж н о с о к р а т и т ь п р и е м а л к о г о л я в д в о е : с н и ж а е т с я и р и с к о п ь я н е н и я , п о т о м у ч т о о р г а н и з м п о л у ч а е т б о л ь ш е в р е м е н и д л я « п е р е р а б о т к и » а л к о г о л я . И с с л е д о в а н и е а н г л и й с к и х у ч е н ы х п о к а з а л о , ч т о д о 2 5 % п о с е т и т е л е й п а б о в с е г о д н я ч е р е д у ю т а л к о г о л ь н о е и б е з а л к о г о л ь н о е п и в о , – рассказывают эксперты theconversation.com.

Еще один принцип – «быть трезвым на 99%». Его используют те, кто не готов отказаться от алкоголя полностью, но хочет в разы снизить его потребление. Алкоголь приберегается для особых случаев, но не употребляется в повседневной жизни.

Строгое воздержание от алкоголя может с большей вероятностью привести к рецидиву, когда человек «срывается». Стратегии умеренности мягче подводят к желанным изменениям в этом вопросе.

Эксперты говорят, что отчасти такие принципы родились из-за популяризации здорового образа жизни. Но дело не только в этом. Современные молодые люди все более сосредоточены на профессиональном и личностном росте, на своих амбициях и самоконтроле – а это, по их мнению, несовместимо с безудержным потреблением алкоголя. Социальные сети сегодня делают личную жизнь открытой для других – это заставляет людей «острожничать», исключать поведение, о котором в последствии можно пожалеть. Помогает и растущая доступность безалкогольных напитков: пиво, вино, коктейли без содержания алкоголя предлагаются повсеместно. Меняется и «подтекст» алкоголя: старшее поколение ассоциировало его с праздником, со сближением – молодые люди ставят это под сомнение.

Учитывая все риски, которые несет алкоголь для здоровья, включая такие заболевания как рак, патологии печени, психические заболевания, то, что все больше молодых людей стремятся сократить потребление алкоголя, является хорошей новостью. Хотя, еще не мал процент и тех, кто пьет алкоголь в опасных количествах.