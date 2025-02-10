Какие упражнения улучшат тело после 40 лет

С возрастом мышечная масса у нас уменьшается. Это значит, что организм сжигает меньше калорий. Помимо этого, с годами замедляется обмен веществ и меняется гормональный баланс. Всё это затрудняет достижение хорошей формы.

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Силовые тренировки. Они помогают сохранять кости и мышцы в норме. Также за счёт поднятия тяжестей тело сжигает калории ещё в течение двух суток после завершения тренировки.

Растяжка. Она снижает риск получения травмы, помогает поддерживать гибкость.

Выходные дни. Если вы не будете давать телу восстанавливаться, то можете свести на нет всю тяжёлую работу.

Последовательность. Чтобы увидеть результаты, стремитесь регулярно тренироваться четыре-пять раз в неделю.

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Кардио. Но оно должно быть низкоинтенсивным. Это плавание, ходьба или езда на велосипеде.

Фокус на мобильности и гибкости. Йога, растяжка и упражнения на подвижность, такие как вращения суставов, выпады в ходьбе и приседания, имеют преимущества для здоровья. Особенно полезны они для людей 40+.

Еда и питьё. Если вы не пьёте много воды и не употребляете здоровую пищу, то не сможете улучшить своё тело.

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