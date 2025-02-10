Почему нельзя спать на двух подушках

Сон на двух подушках может способствовать развитию так называемого горба вдовы. Как объяснил физиотерапевт Сэмми Шпигель, это холка на шее, скопление жировой ткани на границе шеи и спины, при котором образуется характерная выпуклость.

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Эксперт отметил, что человек может проводить большую часть дня с неправильной осанкой. Ситуация усугубляется, если человек спит на двух подушках, так как голова в этом положении слишком высоко расположена. Это вызывает дополнительный изгиб позвоночника.

Сэмми Шпигель рекомендует спать либо вовсе без подушки, либо с одной подушкой, поддерживая естественный изгиб шеи с помощью свёрнутого полотенца. Также не следует спать на мягких матрасах, которые принимают форму тела.