Как восстановить режим после зимы

Сон — основа здоровья каждого из нас. При этом весной бывает непросто восстановить режим сна, ведь в зимнее время мы привыкаем засиживаться допоздна.

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После долгих зимних праздников у многих сбивается режим. Но восстановить его, к счастью, можно.

Прежде всего, старайтесь сдвигать время отхода ко сну постепенно. Максимум — на 30 минут каждый день. При этом будильник с утра должен у вас стоять на конкретное время. Просыпаться нужно именно по нему, даже если сначала будет сложно.

Чтобы ускорить адаптацию к весне, утром выйдите на улицу, на балкон или хотя бы просто постойте у окна. Можете также прогуляться либо сделать зарядку.

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Днём лучше стараться не спать. Но если сон так необходим, то он не должен длиться дольше 20 минут и до обеденного времени.

Вечером нужно создавать специальные условия, чтобы ваши тело и сознание успокоились. Для этого хотя бы за час до сна снизьте яркость освещения в комнате и старайтесь не брать в руки гаджеты, выпейте чашку травяного чая, помедитируйте или попробуйте другие техники расслабления.

Откажитесь от большого количество тяжёлой пищи на ночь. Вместо этого примите тёплую ванну или душ, зажгите аромасвечу, используйте вместо основного света ночник.

За счёт всего этого ваш организм постепенно вернётся к прежнему режиму.

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