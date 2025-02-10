Сахарозаменитель мальтит: в чем его польза и вред

Это многоатомный спирт, производимый из картофельного или кукурузного крахмала. В пищевой индустрии он применяется как низкокалорийная альтернатива обычному сахару, сохраняя при этом сладость. На этикетках продуктов его маркируют как пищевую добавку E965.

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У мальтита гликемический индекс ниже, чем у привычного ингредиента (52 против 65), соответственно, он меньше воздействует на уровень глюкозы в крови, что делает его подходящим для людей с диабетом. Бактерии ротовой полости не распознают этот заменитель, поэтому не могут его усвоить и размножаться, что снижает риск возникновения кариеса.

Однако неконтролируемое потребление мальтита опасно тем, что организм не способен эффективно перерабатывать и выводить это вещество. Он плохо всасывается в кишечнике, вызывая повышенное осмотическое давление, что может привести к слабительному эффекту, пишет портал "Здоровое-питание.рф".

Помимо диареи и других симптомов нарушения работы ЖКТ в избытке он может спровоцировать аллергические реакции и подавить полезную микрофлору кишечника.

Мальтит признан безопасной пищевой добавкой во многих странах мира, поскольку в умеренных количествах не вызывает негативных последствий для здоровья. Тем не менее ВОЗ предостерегает от регулярного употребления продуктов, содержащих более 90 граммов этого компонента, и отмечает, что неприятные симптомы могут возникнуть уже при приёме 40 граммов.

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