Почему нельзя пить слишком много воды

Любому живому организму необходима вода. Однако суточная норма ее потребления до сих пор является предметом споров. Кто-то говорит, что пить надо по жажде. При этом многие путают чувство голода и жажды. Кто-то утверждает, что всем необходимо выпивать не менее двух литров воды в день, а то и больше. А как правильно? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог Анна Цуканова.

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Как отметила специалист, для начала необходимо определиться с тем, что происходит с водой в организме. Взрослый человек практически на 70% состоит из жидкости, в то время как человеческий зародыш может содержать ее до 90%. С возрастом люди обезвоживаются, поэтому у пожилых эта цифра составляет лишь на 40%.

Вода участвует во всех обменных процессах в организме, поэтому обязательно должна поступать в организм каждый день. В течение дня мы теряем воду:

с потом около 600мл (в жаркую погоду или во время тяжелой работы и тренировки – еще больше);

с выдыхаемым воздухом – 400мл;

с мочой – 1,5л;

с калом – 100мл (при диарее больше).

Итого среднестатистический человек весом около 60-70 килограммов теряет около 2,6 литра воды в сутки. Конечно, необходимо покрыть эти потери, восполняя водный баланс.

Каким образом восполняется жидкость в организме:

с едой - 700-800 мл (мы же не едим сухомятку, вся еда содержит какое-то количество жидкости)

в результате эндогенного окисления жиров - 300-400 мл (100г жира дают 107г воды)

свободная жидкость – около 1,5 литра.

« Н о э т о ц и ф р ы д л я у с р е д н е н н о г о ч е л о в е к а , а м ы в с е и н д и в и д у а л ь н ы . П о э т о м у с у т о ч н а я н о р м а в о д ы р а с с ч и т ы в а е т с я т а к ж е с у г у б о и н д и в и д у а л ь н о и с о с т а в л я е т 3 0 - 4 0 м л н а к а ж д ы й к и л о г р а м м н о р м а л ь н о й м а с с ы т е л а . И э т о к р и т и ч е с к и в а ж н о р а с с ч и т ы в а т ь в о д у и м е н н о н а н о р м а л ь н у ю м а с с у т е л а , т а к к а к е с л и м ы б у д е м в л и в а т ь 3 - 4 л и т р а в о д ы в ч е л о в е к а м а с с о й 1 0 0 к и л о г р а м м о в , т о м ы п р о с т о е г о п о г у б и м » , –

Что происходит при чрезмерном употреблении воды

Резко увеличивается объем циркулирующей крови, что нагружает работу сердца. Ему приходится работать интенсивнее, чтобы перекачать весь этот объем крови.

Вслед за сердцем перегружается работа почек – им необходимо отфильтровать кровь и вывести с мочой лишнюю воду. Такое состояние называется форсированный диурез. При длительной перегрузке может развиться почечная недостаточность.

Вместе с водой организм может терять важные микроэлементы – калий, натрий, магний, что может приводить к нарушениям работы сердца, вплоть до аритмии, головной боли, головокружениям, тошноте, отекам, вплоть до отека головного мозга, а также спутанности и потере сознания, судорогам.

Не вся жидкость восполняет водный баланс

Кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому обезвоживает организм. На каждую чашку чая (черного, зеленого, белого) или кофе обязательно должна приходиться дополнительная чашка воды, чтобы нивелировать мочегонный эффект. Восполнить баланс воды за счет чая и кофе – не получится. То же касается энергетиков и газировки с содержанием кофеина и даже без него.

Все, что содержит калории, по сути еда, пусть она даже в жидком виде. Оптимально восполнять баланс жидкости именно чистой водой, так как она максимально быстро включается в обменные процессы в организме.