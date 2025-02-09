Как выбрать подходящий стиль йоги

Специалисты рассказали о разных стилях йоги, сообщает издание "Новый очаг".

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Асаны есть в каждом стиле йоги, но методы выполнения могут сильно отличаться — от расслабляющих до довольно интенсивных с высоким темпом.

Хатха и инь-йога

В хатхе делается акцент на спокойные и медленные движения, а также на дыхание. Она хорошо подойдет для новичков, которые хотели бы улучшить гибкость. В свою очередь, в инь-йоге фокус — на растяжке.

Виньяса и аштанга

Виньяса представляет собой довольно динамичные упражнения, поэтому она подходит для активных людей. В аштанга-йоге на каждом занятии делают одни и те же асаны, с каждым разом усложняя их.

Айенгар

В этом стиле применяются дополнительные инструменты, такие как ремни и блоки, чтобы сделать акцент на выравнивание тела. Темп здесь медленный и подходит для тех, кто восстанавливается после травм или хотел бы научиться основам йоги.

Чтобы выбрать подходящий для вас стиль, необходимо задавать вопросы тренеру, а также выбирать курсы для новичков, если вы только знакомитесь с йогой.