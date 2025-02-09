Названа частая ошибка в самолетах, которая повышает риск образования тромбов

Пульмонолог и специалист по интенсивной терапии Нина Чандрасекаран объяснила, какой позы лучше избегать во время длительных перелётов, чтобы минимизировать риск образования тромбов. По её словам, одной из самых опасных ошибок является привычка скрещивать ноги.

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Х у д ш а я п о з а — с к р е щ ё н н ы е н о г и . Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о п р и с к р е щ и в а н и и н о г у с и л и в а е т с я п р и т о к к р о в и к в е н а м .

Эксперт объясняет, что барометрическое давление вызывает воспалительное состояние в организме и может привести к образованию тромбов. Особенно страдают ноги.

Во время длительных перелётов Нина Чандрасекаран рекомендует вставать с места, прогуливаться по салону самолёта или выполнять простые упражнения прямо под креслом. Также она рекомендует использовать компрессионные чулки, которые помогают улучшить кровообращение и уменьшить вероятность образования тромбов.