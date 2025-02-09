Какие упражнения помогут преодолеть аномальные перепады атмосферного давления

Врач Тарасов: Аномальные перепады атмосферного давления можно преодолеть с помощью физических упражнений
Евгений Тарасов, врач общей практики, поделился ценными рекомендациями, как сохранить хорошее самочувствие и здоровье в условиях аномально высокого атмосферного давления.
Доктор советует не перегружать организм физическими нагрузками, но и не избегать активности полностью.
«Не стоит проводить эти дни в постели, пренебрегая повседневными делами», — подчёркивает терапевт.
Он уверен, что умеренная физическая активность в такие дни будет наиболее оптимальным выбором.
Для улучшения кровообращения врач рекомендует выполнять лёгкие физические упражнения, такие как зарядка, а также исключить из рациона жирную и тяжёлую пищу. Вместо этого он советует обратить внимание на овощи, зелень и молочные продукты, которые станут основой вашего рациона.
Также важно помнить о необходимости пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.
Ранее сообщалось, что скандинавская ходьба улучшает работу мозга, а без вреда для здоровья можно выпить две чашки кофе в день.