Какие упражнения помогут преодолеть аномальные перепады атмосферного давления

Евгений Тарасов, врач общей практики, поделился ценными рекомендациями, как сохранить хорошее самочувствие и здоровье в условиях аномально высокого атмосферного давления.

Доктор советует не перегружать организм физическими нагрузками, но и не избегать активности полностью.

« Н е с т о и т п р о в о д и т ь э т и д н и в п о с т е л и , п р е н е б р е г а я п о в с е д н е в н ы м и д е л а м и » , — п о д ч ё р к и в а е т т е р а п е в т .

Он уверен, что умеренная физическая активность в такие дни будет наиболее оптимальным выбором.

Для улучшения кровообращения врач рекомендует выполнять лёгкие физические упражнения, такие как зарядка, а также исключить из рациона жирную и тяжёлую пищу. Вместо этого он советует обратить внимание на овощи, зелень и молочные продукты, которые станут основой вашего рациона.

Также важно помнить о необходимости пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Ранее сообщалось, что скандинавская ходьба улучшает работу мозга, а без вреда для здоровья можно выпить две чашки кофе в день.