А где талия? Фитнес-тренер рассказала, как вернуть фигуре соблазнительные изгибы к весне
Еще немного, и шубы с пуховиками отправятся в дальний угол шкафа, и миру придется явить себя без многослойной одежды, в открытых и легких нарядах. Но как тут раздеваться, когда за зиму куда-то исчезла талия, а на животе образовались отнюдь не соблазнительные складки?
Фитнес-тренер Татьяна Метельская поделилась простыми способами подтянуть тело к теплому сезону, сделать животик более плоским, ну и отыскать-таки у себя талию. Но использовать только один совет из предложенных не получится. Если действительно хотите получить видимый результат и закрепить его, придется следовать всем советам. Благо, они легко выполнимы. Достаточно задаться целью, и вы на полпути к фигуре мечты.
Режим дня, питание и спорт
Три кита, на которых не первый десяток лет держатся принципы грамотного построения красивого тела, до сих пор в деле. Тренер рекомендует выходить из зимнего режима бесконтрольного поедания булочек, чипсов и салатов с майонезом, а также ночных просмотров сериалов. Придется ограничивать себя в углеводистой пище, сахаре, а вот белок и клетчатка должны стать основными составляющими рациона.
«Тренировки, а также любые другие активности, типа ходьбы или плавания помогут вам создать дополнительный дефицит калорий и быстрее достичь вашей цели. Не забывайте, что режим дня имеет важное значение — полноценный сон и минимизация стресса влияют на гормональный фон, что положительно сказывается на вашем внешнем виде», — напоминает Татьяна.
А как же «волшебные» комплексы упражнений?
К сожалению, специальных упражнений от выпирающих боков и живота не существует, поясняет фитнес-тренер. Хотя в Сети немало блогеров-самоучек, которые обещают «сжечь» весь жир на талии, продавая доверчивым (и ленивым) женщинам чудо-курсы по похудению. Эксперт напоминает о важности проработки всех групп мышц, ведь «похудеть» точечно, только в одной части тела, практически невозможно.
«Выбирайте тот вид тренировки или активности, который вам больше всего нравится. Если вы будете заниматься через силу, то надолго вас не хватит», — советует Метельская.
Самомассаж
В качестве дополнительной процедуры можно добавить массаж области живота вакуумными банками или сухой щеткой. Он поможет уменьшить отечность и стимулирует кровообращение. Но опять же, без физической активности, правильного питания и полноценного сна, он бесполезен. Не стоит верить тем, кто сделал себе осиную талию и кубики пресса, старательно растирая живот щеткой по три раза в день.
Личный фотоархив эксперта
Татьяна Метельская считает, что при правильном всестороннем подходе талию реально уменьшить примерно на 3—5 сантиметров за месяц. Но не нужно сбрасывать со счетов особенности организма и исходные параметры. У кого-то результат получится более ощутимым, а у других, при равных стараниях будет едва заметен. Тут главное — системный подход, терпение и любовь к своему телу, уверена фитнес-тренер.