Тренер рассказала, как вернуть фигуре соблазнительные изгибы к весне

Еще немного, и шубы с пуховиками отправятся в дальний угол шкафа, и миру придется явить себя без многослойной одежды, в открытых и легких нарядах. Но как тут раздеваться, когда за зиму куда-то исчезла талия, а на животе образовались отнюдь не соблазнительные складки?

Фитнес-тренер Татьяна Метельская поделилась простыми способами подтянуть тело к теплому сезону, сделать животик более плоским, ну и отыскать-таки у себя талию. Но использовать только один совет из предложенных не получится. Если действительно хотите получить видимый результат и закрепить его, придется следовать всем советам. Благо, они легко выполнимы. Достаточно задаться целью, и вы на полпути к фигуре мечты.

Режим дня, питание и спорт

Три кита, на которых не первый десяток лет держатся принципы грамотного построения красивого тела, до сих пор в деле. Тренер рекомендует выходить из зимнего режима бесконтрольного поедания булочек, чипсов и салатов с майонезом, а также ночных просмотров сериалов. Придется ограничивать себя в углеводистой пище, сахаре, а вот белок и клетчатка должны стать основными составляющими рациона.

« Т р е н и р о в к и , а т а к ж е л ю б ы е д р у г и е а к т и в н о с т и , т и п а х о д ь б ы и л и п л а в а н и я п о м о г у т в а м с о з д а т ь д о п о л н и т е л ь н ы й д е ф и ц и т к а л о р и й и б ы с т р е е д о с т и ч ь в а ш е й ц е л и . Н е з а б ы в а й т е , ч т о р е ж и м д н я и м е е т в а ж н о е з н а ч е н и е — п о л н о ц е н н ы й с о н и м и н и м и з а ц и я с т р е с с а в л и я ю т н а г о р м о н а л ь н ы й ф о н , ч т о п о л о ж и т е л ь н о с к а з ы в а е т с я н а в а ш е м в н е ш н е м в и д е » , — н а п о м и н а е т Т а т ь я н а .

А как же «волшебные» комплексы упражнений?

К сожалению, специальных упражнений от выпирающих боков и живота не существует, поясняет фитнес-тренер. Хотя в Сети немало блогеров-самоучек, которые обещают «сжечь» весь жир на талии, продавая доверчивым (и ленивым) женщинам чудо-курсы по похудению. Эксперт напоминает о важности проработки всех групп мышц, ведь «похудеть» точечно, только в одной части тела, практически невозможно.

« В ы б и р а й т е т о т в и д т р е н и р о в к и и л и а к т и в н о с т и , к о т о р ы й в а м б о л ь ш е в с е г о н р а в и т с я . Е с л и в ы б у д е т е з а н и м а т ь с я ч е р е з с и л у , т о н а д о л г о в а с н е х в а т и т » , — с о в е т у е т М е т е л ь с к а я .

Самомассаж

В качестве дополнительной процедуры можно добавить массаж области живота вакуумными банками или сухой щеткой. Он поможет уменьшить отечность и стимулирует кровообращение. Но опять же, без физической активности, правильного питания и полноценного сна, он бесполезен. Не стоит верить тем, кто сделал себе осиную талию и кубики пресса, старательно растирая живот щеткой по три раза в день.

Личный фотоархив эксперта

Татьяна Метельская считает, что при правильном всестороннем подходе талию реально уменьшить примерно на 3—5 сантиметров за месяц. Но не нужно сбрасывать со счетов особенности организма и исходные параметры. У кого-то результат получится более ощутимым, а у других, при равных стараниях будет едва заметен. Тут главное — системный подход, терпение и любовь к своему телу, уверена фитнес-тренер.