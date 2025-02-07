Откуда берется молочница и что есть, чтобы стало легче

Молочница — коварная и, увы, знакомая многим проблема. Ощущение дискомфорта, жжения, зуд, белый налет — все это признаки того, что дрожжевые грибки рода Candida решили устроить «праздник» в организме. Хотя Candida естественным образом присутствует в микрофлоре слизистых кишечника, рта и половых органов, при определенных условиях она начинает стремительно размножаться, нарушая баланс и вызывая неприятные симптомы.

Можно ли справиться с молочницей с помощью диеты? Да! Ведь питание напрямую влияет на состав микрофлоры, а значит, способно как подавлять размножение грибка, так и создавать для него благоприятную среду. Разбираемся с нутрициологом Элиной Королевой, что провоцирует молочницу, как она проявляется и какие продукты помогут облегчить состояние.

Откуда берется молочница?

Грибок Candida — это не внешний «враг», а часть естественной микрофлоры.

« П р о б л е м а н а ч и н а е т с я , к о г д а б а л а н с п о л е з н ы х и в р е д н ы х м и к р о о р г а н и з м о в н а р у ш а е т с я , а и м м у н и т е т о с л а б е в а е т » , — о б ъ я с н я е т в р а ч .

Основные причины активного роста Candida такие.

Прием антибиотиков — они убивают не только патогенные бактерии, но и полезные, что дает грибку «зеленый свет».

Гормональные колебания — беременность, прием оральных контрацептивов, менопауза, ПМС — все это влияет на уровень эстрогенов, которые Candida просто обожает.

Избыток сахара в рационе — грибки питаются глюкозой, поэтому любовь к сладкому может вызвать обострение.

Стресс и хроническая усталость — снижают иммунитет, а ослабленный организм хуже контролирует рост грибков.

Синтетическое нижнее белье и тесная одежда — создают парниковый эффект, способствуя размножению Candida.

Диеты с высоким содержанием быстрых углеводов — если основу рациона составляют хлеб, макароны, выпечка, сладкие фрукты, грибок получает идеальную питательную среду.

Как проявляется молочница

« О с н о в н ы е с и м п т о м ы м о л о ч н и ц ы з н а к о м ы м н о г и м : э т о б е л ы й т в о р о ж и с т ы й н а л е т ( н а я з ы к е , с л и з и с т ы х о б о л о ч к а х , п о л о в ы х о р г а н а х ) , з у д , ж ж е н и е , п о к р а с н е н и е , о т е ч н о с т ь и р а з д р а ж е н и е , д и с к о м ф о р т п р и м о ч е и с п у с к а н и и и л и п о л о в о м к о н т а к т е . В а ж н о п о н и м а т ь : е с л и м о л о ч н и ц а в о з н и к а е т р е г у л я р н о , э т о п о в о д п р о в е р и т ь и м м у н и т е т и п е р е с м о т р е т ь п и т а н и е , п о т о м у ч т о ч а с т ы е р е ц и д и в ы г о в о р я т о г л у б и н н о м д и с б а л а н с е в о р г а н и з м е » , — п р е д у п р е ж д а е т э к с п е р т .

Как облегчить состояние с помощью питания

Диета при молочнице направлена на уменьшение количества сахара в крови (чтобы лишить грибок питания), поддержку полезной микрофлоры и укрепление иммунитета.

Какие продукты стоит исключить

Сахар и все сладкое — даже натуральные сладости (мед, сиропы, фрукты с высоким ГИ). Candida питается глюкозой, поэтому сладкое — прямой путь к ее размножению.

Белый хлеб, выпечка, макароны, картофель, кукуруза — крахмал быстро превращается в сахар, подпитывая грибок.

Алкоголь — особенно вино, пиво и сладкие коктейли, так как они содержат дрожжи и сахар.

Молоко и мягкие сыры — лактоза тоже становится пищей для Candida.

Кофе и крепкий чай — повышают кислотность, что способствует размножению грибка.

Какие продукты помогут?

Пробиотики и ферментированные продукты: капуста квашеная, кимчи, натто, мисо, натуральный йогурт без сахара — заселяют кишечник полезными бактериями, которые подавляют рост грибка.

Овощи с низким содержанием крахмала: брокколи, шпинат, огурцы, перец, кабачки — поддерживают кислотно-щелочной баланс и не дают питательной среды для Candida.

Белки и полезные жиры — рыба, яйца, курица, индейка, орехи, семена льна и чиа, кокосовое масло — поддерживают организм без скачков сахара в крови.

Чеснок и лук — обладают природными противогрибковыми свойствами и помогают уменьшить воспаление.

Лимон, лайм, грейпфрут — улучшают работу печени, способствуют детоксикации организма.

Корица, куркума, орегано — противогрибковые специи, которые не только улучшают вкус блюд, но и помогают бороться с Candida.