Врач рассказал, в каких случаях полезные привычки могут навредить

Врач-нутригенетик раскрыл россиянам опасность привычек, которые традиционно считают полезными для организма. Комментарий амбассадора бренда «Первый живой коллаген» Андрея Золотарева попал в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь медик развеял миф о пользе питья от двух литров воды в день. По его словам, на самом деле потребность в воде индивидуальна и зависит от образа жизни, количества физических нагрузок, питания и климата.

« З д о р о в о м у в з р о с л о м у ч е л о в е к у р е к о м е н д у е т с я 2 5 - 3 0 м и л л и л и т р о в н а 1 к и л о г р а м м в е с а . И з б ы т о к ж и д к о с т и м о ж е т в ы з в а т ь д и с к о м ф о р т , ч а с т о е м о ч е и с п у с к а н и е , у д а л е н и е и з к л е т о к н у ж н ы х н у т р и е н т о в и м и н е р а л о в » , — п о я с н и л о н .

Кроме того, частый душ может негативно сказаться на здоровье человека, поскольку из-за использования мыла и других очищающих средств есть риск повреждения гидролипидного барьера, что приводит к сухости и раздражению кожи.

« Е с л и ч а с т ы й д у ш в а м н е о б х о д и м , п р о с т о в к л ю ч и т е в с в о й у х о д о в ы й а р с е н а л м о л о ч к о и л и к р е м д л я т е л а » , — у т о ч н и л э к с п е р т .

Переизбыток кардионагрузок также часто приносит вред организму, считает Золотарев. В частности, есть ряд заболеваний, при которых нужно снизить такие нагрузки или отказаться от них. К ним относятся острые вирусные инфекции, аллергии, диабет, язвы, нарушение работы сердца.

Медик высказался и о необходимости чистить зубы после каждого приема пищи: для здорового человека достаточно чистить зубы дважды в день, в ином случае стоит воспользоваться рекомендациями стоматолога.

В заключение доктор призвал читателей с осторожностью относиться к всевозможным чисткам организма, а именно диетам с соками и интервальному голоданию.

« Х о т я т а к о й д е т о к с у л у ч ш а е т м е т а б о л и з м и д а р и т л е г к о с т ь , о н м о ж е т н а р у ш и т ь б а л а н с к и ш е ч н о й м и к р о ф л о р ы . О н а н у ж д а е т с я в в о с с т а н о в л е н и и , и в э т о м п о м о г а ю т п р о б и о т и к и , п р е б и о т и к и , с и н б и о т и к и » , — п о д ы т о ж и л с о б е с е д н и к и з д а н и я .

Ранее в феврале врач развеял мифы о пользе меда.