Как составить рацион с пользой для здоровья

Многие слышали о системе правильного питания. В том числе социальные сети пестрят советами, как лучше организовать дневной рацион, похудеть и запустить метаболизм. Но всем ли подходят эти рекомендации, ведь существует множество нюансов, связанных со здоровьем и работой организма? Эксперты рассказали ТАСС, как разобраться в этих вопросах и подобрать действительно правильное и полезное питание с учетом всех деталей.

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Что называется правильным питанием

Многие думают, что правильное питание — это невкусная, диетическая, несоленая, вареная еда. Ведущий научный сотрудник, диетолог НИИ питания РАН Ольга Григорьян рассказала, что еще в 60-х годах академик Алексей Покровский (в те годы директор НИИ питания РАН) очень четко сформулировал, что правильное питание — это то питание, которое касается конкретного человека и обеспечивает его всеми необходимыми для жизни и здоровья веществами, которые соответствуют его ферментным системам.

« В с е з н а ю т , ч т о е с т ь в р о ж д е н н ы е б о л е з н и , н а п р и м е р л а к т а з н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь . У ч е л о в е к а н е т ф е р м е н т а , к о т о р ы й р а с щ е п л я е т м о л о ч н ы й с а х а р . Р а з в е и з э т о г о с л е д у е т , ч т о м о л о к о — н е п р а в и л ь н ы й п р о д у к т ? Н е т , м о л о к о — х о р о ш и й п р о д у к т с о ч е н ь п о л е з н ы м и б е л к а м и и м е н н о п о с в о е м у а м и н о к и с л о т н о м у с о с т а в у . А к о м у - т о э т о н е п о д х о д и т , и п р о д у к т б у д е т н е п о л е з н ы й » , — п о я с н и л а О л ь г а Г р и г о р ь я н .

Диетологи и нутрициологи: в чем разница?

« Е с т ь п р о д у к т ы , к о т о р ы е п о д д е р ж и в а ю т з д о р о в ь е , и е с т ь у ж е о п р е д е л е н н ы е и з м е н е н и я в п и т а н и и — д и е т ы , к о т о р ы е п о д р а з у м е в а ю т л е ч е б н ы е н а п р а в л е н и я » , — п о я с н и л а О л ь г а Г р и г о р ь я н .

Диету составляет врач-диетолог, предварительно он выясняет проблемы со здоровьем у человека: имеются ли хронические заболевания или появились их первые предвестники — высокий сахар, повышенное давление или неполадки с ЖКТ. Врач-диетолог корректирует сбои в организме с помощью питания.

Нутрициологи изучают воздействие питательных веществ на организм и разрабатывают рекомендации по питанию. Они работают со здоровыми людьми, которым не требуется врачебное вмешательство, не назначают лечение, в том числе и ограничительные диеты. Зачастую в своей практике опираются на КЖБУ (количество жиров, белков и углеводов) и подсчет калорий.

Диетологи тоже предлагают подсчитывать КБЖУ, но с учетом всех заболеваний человека. Ольга Григорьян рассказала формулу сбалансированного питания, на которую можно ориентироваться, не имея серьезных проблем со здоровьем:

« Д л я е ж е д н е в н о г о р а ц и о н а н у ж н о б р а т ь 1 г б е л к а н а 1 к г н о р м а л ь н о г о в е с а . В с в о ю о ч е р е д ь , н а 1 г б е л к а р а с с ч и т ы в а е т с я 0 , 8 г ж и р о в и 3 , 2 г у г л е в о д о в . С у т о ч н а я н о р м а б е л к а д о л ж н а с о с т о я т ь н а 2 / 3 и з б е л к а ж и в о т н о г о п р о и с х о ж д е н и я и н а 1 / 3 и з б е л к а р а с т и т е л ь н о г о п р о и с х о ж д е н и я . У г л е в о д ы м о г у т с о ч е т а т ь с я в с о о т н о ш е н и и 5 0 / 5 0 , а л у ч ш е — 2 / 3 с л о ж н ы х у г л е в о д о в и 1 / 3 п р о с т ы х » .

Дальше нужно рассчитать, сколько требуется конкретному человеку в зависимости от его веса. Можно ориентироваться на формулу нормального веса: рост в сантиметрах минус 100.

Для снижения веса — индивидуальный подход

Прежде чем худеть, нужно задаться вопросом, почему появились лишние килограммы? Причины могут быть разные, чтобы их выяснить, следует обратиться к грамотному специалисту. Он сделает диагностику организма, определит основной обмен — сколько человек потребляет и сколько тратит калорий в день, выяснит основные провоцирующие факторы — триггеры.

« В р а ч м о ж е т с о п о с т а в и т ь в с е в м е с т е и с к а з а т ь : " У т е б я и н с у л и н а м н о г о и к о р т и з о л а — т ы з а е д а е ш ь с т р е с с " . И п о д с ч е т К Б Ж У и к а л о р и й — э т о о ч е н ь и н д и в и д у а л ь н о » , — о т м е т и л а О л ь г а Г р и г о р ь я н .

Она привела такой пример:

« У н а с б ы л и с о в м е с т н ы е и с с л е д о в а н и я с Г Д Р . В с т а ц и о н а р е м ы у м е н ь ш а л и е ж е д н е в н ы й р а ц и о н д о 6 0 0 к к а л . И э т и л ю д и х у д е л и х у ж е , ч е м т е , к о т о р ы е п о л у ч а л и 1 2 0 0 к к а л в с у т к и . Я ч а с т о с в о и м п а ц и е н т а м с о в е т у ю , к о г д а о н и у н а с ( в Н И И п и т а н и я РАН — прим. ТАСС) месяц лежат и не худеют, сделать разгрузочный день и есть вареную курицу без кожи, соли и хлеба, просто одну курицу. И человек худеет, потому что он нагрузил себя белком, дал большое количество калорий и его митохондрии в клетке проснулись».

Второе, на что нужно обратить внимание, — это физическая активность. Жители больших городов мало ходят пешком, редко занимаются спортом, словом, не тратят столько калорий, сколько получают. Это приводит к набору лишнего веса, а также к ряду заболеваний, среди них ранний атеросклероз, гипертоническая болезнь, жировой гепатоз, нарушения функции почек и многие другие.

Ольга Григорьян дает несколько важных советов на каждый день тем, кто следит за здоровьем и хочет его поддерживать:

Доказано, что сахар вреднее, чем жиры, его потребление лучше ограничить. А вот сало есть можно, его суточная норма — 30 г — это размер спичечной коробки. Хлеб стоит заморозить, а потом подсушить в тостере. Так гликемический индекс будет ниже, чем у свежего хлеба, а организм потратит глюкозу на умственную и мышечную работу. Соевый соус лучше употреблять умеренно, в нем много соли и глюконата натрия — сильнейшего стимулятора аппетита. Соль задерживает воду и дает "сложный" вес. В основных продуктах мало жирных кислот Омега-3, а они нужны для умственной деятельности, поэтому стоит потреблять их дополнительно. Детям вполне подойдет рыбий жир. Включать в рацион салаты из овощей и зелени. Они дают насыщение, к ним можно добавлять трудно всасываемые крупы. Например, сейчас популярна киноа.

Правильное питание на каждый день

Если у вас здоровье в норме, а времени на подсчет калорий и КЖБУ нет, можно придерживаться проверенных советов. Врач-эндокринолог, нутрициолог сети "Клиника Фомина", мл.н.с. ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" МЗ РФ Алина Мишарова рассказала ТАСС, как можно составлять дневной рацион с пользой для организма, и предложила топ-3 способов правильного питания.

« К о г д а м ы с л ы ш и м о з д о р о в о м и л и п р а в и л ь н о м п и т а н и и , ч а щ е в с е г о н а м п р е д с т а в л я е т с я п р и е м п и щ и и з к у р и н о й г р у д к и с б р о к к о л и и г р е ч к о й . Э т о н е т а к » , — п о я с н и л а М и ш а р о в а .

Она составила список критериев здорового питания:

Гибкая и удобная система;

Включение любимых продуктов;

Защита от болезней;

Сила, энергия, удовольствие и хорошее самочувствие.

По словам Мишаровой, если придерживаться этих способов, тело получит все необходимые макро- и микронутриенты и будет здоровым, а сброшенные килограммы станут приятным бонусом.

1. Метод тарелки

Наверняка многие уже слышали об этом способе, который помогает соблюдать такие важные для нашего благополучия привычки, как употребление достаточного количества овощей, фруктов и ягод, цельнозерновых продуктов и, конечно же, белка.

Для этого нам понадобиться тарелка диаметром 20–22 см для женщин и 22–25 см для мужчин. Теперь самое главное: ½ тарелки необходимо заполнить основными источниками пищевых волокон — овощи, подойдут как свежие, так и приготовленные, фрукты и ягоды; оставшуюся часть делим еще напополам, где половина — ¼ от всей тарелки — включает медленные углеводы — крупы, макароны, хлебобулочные изделия, картофель, бобовые, а другая половина — белковые продукты: мясо, рыба, курица, творог, яйца, твердые сорта сыра.

Около 10% от порции приходится на жиросодержащие продукты — масло, соус, кондитерские, ультрапереработанные изделия и т.д.

Если перед вами многокомпонентное блюдо, например плов или пельмени, то положите его на одну половину тарелки, а вторую заполните овощами и фруктами.

2. Метод порций

Или метод ладони. Позволяет в любом месте, будь то ресторан, вечеринка или ужин у родителей, определить размер порции без дополнительных усилий с помощью своей ладони, при этом соблюдая принципы здорового питания.

В 2013 году впервые упоминается о методе ладони для создания сбалансированного рациона. Затем Британская кардиологическая ассоциация опубликовала клинические рекомендации по методу ладони, который определяет суточную потребность групп продуктов:

Пять порций (одна порция = один кулак) — фрукты/ягоды, овощи;

Три-четыре порции (одна порция = одна горсть) — сложные углеводы;

Две-три порции (одна порция = ладонь без пальца) — богатые белком продукты;

Две-три порции (одна порция = 150 мл) — молочные продукты;

Одна порция сыра — два пальца;

Масла и соусы — одна столовая ложка на порцию.

По мнению Мишаровой, этот метод порций прекрасно дополняет предыдущий, поэтому их смело можно комбинировать.

3. Средиземноморский стиль питания

В 2019 году по результатам ряда рандомизированных контролируемых исследований отмечена универсальность средиземноморской модели питания для большинства людей, а польза для здоровья доказана и за пределами Средиземноморского региона. Этот рацион признан одним из лучших к настоящему времени, так как в основе растительная пища — фрукты, овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, в том числе крупы, предпочтение оливковому маслу первого отжима; умеренное количество молочных продуктов; рыба и морепродукты как источник белка с высокой биологической ценностью; ограниченное количество красного мяса, животных жиров и переработанных пищевых продуктов.

Каждый из трех методов обеспечивает достаточным количеством пищевых волокон, энергией и сытостью на три — пять часов. И что немаловажно, такие стили питания помогают в контроле массы тела, в профилактике сахарного диабета второго типа, заболеваний сердца и некоторых видов рака.

Во многом эти способы перекликаются между собой. Важно придерживаться того, который подходит именно вам. Если у вас появилась идея улучшить качество своего рациона, но вы не знаете как, попробуйте внедрять одну новую привычку один раз в неделю. Например, съедать каждый день один фрукт или приготовить новую крупу — это уже даст свои результаты. Также всегда можно обратиться за консультацией к врачу-диетологу или эндокринологу для поддержки.