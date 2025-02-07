Россиян предупредили о вызывающем «синдром сосны» продукте

Чрезмерное употребление кедровых орехов способно вызвать «синдром сосны» — головную боль и тошноту, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Об особенностях этого продукта она рассказала РИА Новости.

Что такое «синдром сосны» и как его избежать
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«Потребление кедровых орехов чревато появлением "синдрома сосны" во рту. Это вкусовое расстройство развивается через 12-48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится две-четыре недели. При этом горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам может добавляться диарея, головная боль и тошнота», объяснила гастроэнтеролог.

Врач предупредила, что людям с аллергией или расстройствами желудочно-кишечного тракта, например гастритом или панкреатитом, стоит быть особенно аккуратными. Сухорукова добавила, что если орехи вымочить в воде в течение ночи, то можно снизить риск появления осложнения.

Ранее Сухорукова посоветовала отказаться от творога людям с непереносимостью молочного белка. Кроме того, она предупредила, что не стоит злоупотреблять творогом людям с заболеваниями почек.

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