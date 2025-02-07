Что такое «синдром сосны» и как его избежать

Чрезмерное употребление кедровых орехов способно вызвать «синдром сосны» — головную боль и тошноту, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Об особенностях этого продукта она рассказала РИА Новости.

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« П о т р е б л е н и е к е д р о в ы х о р е х о в ч р е в а т о п о я в л е н и е м " с и н д р о м а с о с н ы " в о р т у . Э т о в к у с о в о е р а с с т р о й с т в о р а з в и в а е т с я ч е р е з 1 2 - 4 8 ч а с о в п о с л е у п о т р е б л е н и я к е д р о в ы х о р е х о в . О н о п р о я в л я е т с я г о р ь к и м м е т а л л и ч е с к и м п р и в к у с о м и д л и т с я д в е - ч е т ы р е н е д е л и . П р и э т о м г о р е ч ь в о р т у п о с л е е д ы м о ж е т у с и л и в а т ь с я . К р о м е т о г о , к с и м п т о м а м м о ж е т д о б а в л я т ь с я д и а р е я , г о л о в н а я б о л ь и т о ш н о т а » , — о б ъ я с н и л а г а с т р о э н т е р о л о г .

Врач предупредила, что людям с аллергией или расстройствами желудочно-кишечного тракта, например гастритом или панкреатитом, стоит быть особенно аккуратными. Сухорукова добавила, что если орехи вымочить в воде в течение ночи, то можно снизить риск появления осложнения.

Ранее Сухорукова посоветовала отказаться от творога людям с непереносимостью молочного белка. Кроме того, она предупредила, что не стоит злоупотреблять творогом людям с заболеваниями почек.