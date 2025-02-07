Эксперт назвала ошибку в спортзале, которая может навредить здоровью

Специалист по женскому здоровью Кэтрин Худ сообщила о потенциальной опасности, связанной с ношением тесной спортивной одежды, особенно после тренировок. По её словам, длительное пребывание во влажной спортивной форме из синтетики может способствовать развитию цистита — воспалительного заболевания мочевого пузыря.

© Чемпионат.com

Как поясняет доктор Худ, спортивные ткани, например, нейлон и лайкра, удерживают влагу, создавая благоприятную среду для роста бактерий. Это увеличивает вероятность попадания микроорганизмов в мочевыводящие пути, что приводит к возникновению инфекций.

Для снижения риска развития цистита эксперт рекомендует женщинам своевременно менять одежду после тренировки, выбирать дышащие натуральные ткани и тщательно следить за гигиеной.