Как справиться с синдромом беспокойных ног

Синдром беспокойных ног также известен как болезнь Уиллиса-Экбома. Типичные её симптомы включают непреодолимое желание двигать ногами, а также ощущения боли в ногах, ползания кого-то по ним, зуда, дёргания или пульсации.

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У женщин выше риск столкнуться с синдромом беспокойных ног. Примерно одна из пяти женщин в какой-то момент жизни страдает от этой болезни. Некоторые исследования показывают, что такое бывает у каждой третьей женщины.

Также у женщин чаще возникают сопутствующие болезни, которые влияют на центральную нервную систему. Это депрессия, тревожность, мигрень.

Среди других факторов риска развития синдрома беспокойных ног — беременность и ожирение.

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Согласно исследованиям, курение и употребление алкоголя ухудшают течение синдрома беспокойных ног. Поэтому изменение образа жизни может помочь при этом состоянии.

Кроме того, полезны растяжка и физические упражнения. При этом лучше заниматься с утра, а вот вечерние тренировки могут только ухудшить симптомы.

При железодефицитной анемии снижается уровень дофамина. Это может привести к синдрому беспокойных ног.

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