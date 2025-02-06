Как гаджеты губят здоровье людей

От трети до четверти взрослых в России страдают близорукостью. Причем если в младших классах проблемы со зрением есть у шести — восьми процентов учеников, то у выпускников этот показатель подскакивает до 50. Такую статистику привел Минздрав. Во многом это связано с неконтролируемым использованием различных гаджетов, считают медики и ученые. Чем опасны эти устройства и как уменьшить вред от них, нашему изданию рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества накануне Всемирного дня отказа от мобильного телефона, который отмечают 6 февраля.

От большого ума

К 2050 году людей с миопией, а попросту близорукостью, в мире будет около пяти миллиардов, то есть примерно половина землян, в Европе и того больше — 56 процентов. Такой прогноз сделали авторы клинических рекомендаций по лечению этого заболевания из Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов». Медики основываются на многолетних наблюдениях. Так, у взрослых, родившихся в течение первых трех десятилетий ХХ века, эта проблема была менее чем у 10 процентов, зато у появившихся на свет во второй половине прошлого столетия — уже у 21-30 процентов.

« П р е д п о л а г а е т с я , ч т о у в е л и ч е н и е р а с п р о с т р а н е н н о с т и м и о п и и с в я з а н о с п о в ы ш е н и е м у р о в н я о б р а з о в а н и я » , — н а п и с а л и а в т о р ы д о к у м е н т а .

Наиболее наглядно это заметно по отрицательной динамике в молодежной среде. По итогам всероссийской диспансеризации, заболеваемость детей и подростков миопией в 1990-2000 годах увеличилась в 1,5 раза. Ее диагностировали у 2,4 процента учеников 1-х классов, 19,7 — 5-х, 38,6 — выпускников школ, 50,7 — гимназистов и лицеистов. При этом в 10-12 процентах случаев речь шла о близорукости высокой степени.

Песок в глазах в довесок

Если еще несколько лет назад это, как правило, была болезнь «ботаников», которые после уроков шли не гонять в мяч во дворе, а читать книги и заниматься за компьютером, то сегодня в телефонах залипают почти все дети и многие взрослые.

« С р е д н е с т а т и с т и ч е с к и й п о т р е б и т е л ь и с п о л ь з у е т с м а р т ф о н 2 , 5 ч а с а в с у т к и . Д р у г о е д е л о I T - с п е ц и а л и с т ы и д р у г и е , ч ь я д е я т е л ь н о с т ь т е с н о с в я з а н а с к о м п ь ю т е р о м , — о б ъ я с н и л н а ш е м у и з д а н и ю р у к о в о д и т е л ь Ц е н т р а ц и ф р о в о й э к с п е р т и з ы Р о с к а ч е с т в а С е р г е й К у з ь м е н к о . — О н и о т с и ж и в а ю т в о с ь м и ч а с о в о й р а б о ч и й д е н ь п е р е д м о н и т о р о м , а в п е р е р ы в а х и в д о р о г е с м о т р я т в э к р а н с м а р т ф о н а и л и п л а н ш е т а , в р о д е к а к о т д ы х а я о т и з л у ч е н и я м о н и т о р а » .

В 2024 году Минздрав выпустил методические рекомендации по безопасному для здоровья детей и подростков использованию мобильного телефона. В них со ссылкой на ежегодный отчет о состоянии цифровой сферы Global Digital за 2021 год указано, что мобильным телефоном пользуется 66,6 процента жителей планеты. Ежегодный прирост составляет до 1,8 процента — 93 миллиона. Распространенность сотовых среди россиян — 95 процентов, в 2011 году их имели 93,1 процента детей. Сейчас они есть у 98,3 процента школьников.

« М о и к о л л е г и с т а л к и в а л и с ь с т а к н а з ы в а е м ы м к о м п ь ю т е р н ы м з р и т е л ь н ы м с и н д р о м о м , к о т о р ы й м о ж е т п е р е р а с т и в с и н д р о м с у х о г о г л а з а , — р а с с к а з а л С е р г е й К у з ь м е н к о . — Э т о с о с т о я н и е , к о г д а п о с л е н е с к о л ь к и х ч а с о в н е п р е р ы в н о г о в з а и м о д е й с т в и я с м о н и т о р о м т е р я е т с я о с т р о т а з р е н и я , з а т у м а н и в а ю т с я и р а з д в а и в а ю т с я к о н т у р ы о б ъ е к т о в , с т а н о в и т с я с л о ж н о п е р е м е щ а т ь в з г л я д с б л и з к и х п р е д м е т о в н а д а л ь н и е и о б р а т н о , н а ч и н а е т б о л е т ь г о л о в а , в г л а з а х п о я в л я е т с я ж ж е н и е , б у д т о н а с ы п а л и п е с о к . М н о г и м з н а к о м т а к н а з ы в а е м ы й т у н н е л ь н ы й с и н д р о м , к о т о р ы й п р о я в л я е т с я б о л ь ю в з а п я с т ь я х » .

В числе других последствий чрезмерной тяги к гаджетам эксперт назвал нарушения личностного и психоэмоционального характера, когда формируется стойкая зависимость, человек буквально начинает жить в виртуальном мире.

Комендантский час

Главная опасность электронных устройств в том, что вред от них накапливается постепенно и проявляется внезапно.

« П р о с л е ж и в а е т с я с в я з ь м е ж д у д л и т е л ь н ы м п р и м е н е н и е м с м а р т ф о н а и с к е л е т н о - м ы ш е ч н ы м д и с к о м ф о р т о м , — о т м е т и л а з а в е д у ю щ а я к а ф е д р о й п о л и к л и н и ч е с к о й т е р а п и и И н с т и т у т а к л и н и ч е с к о й м е д и ц и н ы П и р о г о в с к о г о у н и в е р с и т е т а п р о ф е с с о р В е р а Л а р и н а . — О ч е н ь ч а с т ы е , п о в т о р я ю щ и е с я , д л и т е л ь н ы е с г и б а н и я ш е и м о г у т п р о в о ц и р о в а т ь б о л ь в э т о й о б л а с т и и г о л о в е . А е с л и и з н а ч а л ь н о е с т ь к а к а я - т о п а т о л о г и я , т о о н а м о ж е т у с у г у б и т ь с я » .

Не редкость и проблемы со сном. Ведь излучаемый гаджетами синий свет с длиной волны около 450-480 нанометров вызывает чувство настороженности и сказывается на биологических часах человека, снижает производство в организме мелатонина — гормона сна. Со временем это нарушение может стать опасным и даже вызвать хроническую бессонницу, депрессию, биполярное расстройство и неврозы, говорится в исследовании The Lancet Psychiatry 2018 года.

« С т о и т л и н а п о м и н а т ь , ч т о т е ж е с т у д е н т ы з а с ы п а ю т с т е л е ф о н о м и п р о с ы п а ю т с я с н и м ж е . Э т о о ч е н ь в р е д н о , п о э т о м у н а д о п о с т а р а т ь с я в ы к л ю ч и т ь к о м п ь ю т е р , п л а н ш е т , т е л е ф о н к а к м и н и м у м з а ч а с д о с н а , м о ж н о п о ч и т а т ь к н и г у , — п о с о в е т о в а л а п р о ф е с с о р . — А л у ч ш е у с т а н о в и т ь ц и ф р о в о й к о м е н д а н т с к и й ч а с — з а б ы т ь о г а д ж е т а х н а п а р у ч а с о в и н е к л а с т ь и х р я д о м с к р о в а т ь ю , ч т о б ы н е б ы л о и с к у ш е н и я т у д а з а г л я н у т ь . В а ж н о и з б е г а т ь г р о м к и х з в у к о в , с л и ш к о м я р к и х и б ы с т р о м е н я ю щ и х с я к а р т и н о к , о б р а з о в , к о т о р ы е в ы з ы в а ю т э м о ц и о н а л ь н ы й в с п л е с к и м е ш а ю т с п о к о й н о м у о т д ы х у » .

Засилье гиподинамии

Появляется все больше научных работ, доказывающих рост гиподинамии, то есть малоподвижного образа жизни, именно на фоне использования смартфонов, электронных девайсов. Это потому, что люди все больше времени проводят в малоподвижном состоянии. И хотя данные противоречивые и зависят от выборки, тенденция налицо.

« П р о в о д и л и с ь и с с л е д о в а н и я , с в я з а н н ы е с о х р а н о й з д о р о в ь я , с у ч а с т и е м д в у х г р у п п с т у д е н т о в , — р а с с к а з а л а В е р а Л а р и н а . — В о д н о й м о л о д ы е л ю д и в е л и с е б я д о с т а т о ч н о а к т и в н о , м н о г о д в и г а л и с ь . В д р у г о й ж е п о ч т и н е в ы п у с к а л и и з р у к с м а р т ф о н и б о л ь ш е н а х о д и л и с ь в с и д я ч е м п о л о ж е н и и . К а к р а з у п о с л е д н и х а н а л и т и к и о т м е ч а л и с н и ж е н и е ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т и и у х у д ш е н и е с а м о ч у в с т в и я » .

Закономерный итог — непродолжительный и беспокойный сон ночью, дневная сонливость, плохая работоспособность.

В зоне особого риска

Есть такое понятие, как экранное время — screen time, то есть период, когда человек сосредоточен на телефоне, планшете, компьютере или телевизоре. Его продолжительность напрямую влияет на качество жизни. Воздействие электронных устройств особенно опасно для маленьких детей.

Раньше длительность работы за компьютером регулировал СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Он предписывал, что непрерывно у монитора можно находиться не дольше:

для учащихся 1-х классов — 10 минут;

2-5-х классов — 15 минут;

6-7-х классов — 20;

8-9-х — 25;

10-11-х — в первый час — 30 минут, во второй — 20.

В старших классах рекомендовали не больше двух уроков в неделю по основам информатики и вычислительной техники с использованием компьютера, в остальных — один. В детских садах на занятия с развивающими компьютерными игровыми программами для малышей пяти лет отводили максимум семь минут, а для шестилеток — 10. Причем потом следовало сделать гимнастику для глаз. Вовсе запрещали за час до сна компьютерные игры.

Однако эти стандарты Роспотребнадзор утверждал еще в 2003 году и не учитывал использование смартфонов. С 1 января 2021 года эти нормы стали неактуальными, а в новом документе СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» предельное время контакта с экраном вообще не определили. Правда, с этой же даты действуют санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые будут в силе до начала 2027-го. В них отметили, что кабинеты информатики и работа с электронными средствами обучения (ЭСО) должны соответствовать гигиеническим нормативам:

при использовании ЭСО на занятиях и переменах обязательна гимнастика для глаз;

при демонстрации обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях, длительность непрерывного контакта с экраном не может превышать для детей пяти — семи лет 5-7 минут, в 1-4-х классах — 10, в 5-9-х — 15;

общее время использования на уроке интерактивной доски для детей до 10 лет — не больше 20 минут, для остальных — 30, компьютера для детей 1-2-х классов — 20, 3-4-х — 25, 5-9-х — 30, 10-11-х — 35;

применять ЭСО на занятиях с дошколятами до пяти лет нельзя.

Правильный свет и комфорт для рук

Свести вред электронных устройств к минимуму помогут простые правила, полезные для пользователей любого возраста. О них напомнил эксперт Роскачества Сергей Кузьменко:

Неправильное освещение рабочего места, блики на мониторе могут стать причиной головной боли. Поэтому естественный свет должен падать на монитор сбоку, преимущественно слева. На окнах лучше предусмотреть жалюзи и занавески. Вредно сидеть в полумраке без дополнительного освещения, кроме света монитора. Хорошая привычка — моргать, чтобы роговица не пересыхала, каждые 15-20 минут отводить глаза в сторону и 5-10 секунд смотреть в окно или на удаленные предметы. Плюс ежечасно давать глазам 15 минут отдыха и не забывать об этом в обеденный перерыв. Важно следить за осанкой. Иначе мышцы шеи могут пережиматься, усугубятся проблемы с сосудами, а там недалеко до мигрени и проблем со зрением. Дистанция от глаз до монитора должна составлять около 70 сантиметров — примерно на длину вытянутой руки. Желательно, чтобы его центр был на уровне глаз или чуть ниже. Это позволит держаться прямо, без особого напряжения мышц. Спина должна слегка опираться на спинку стула. Локти при работе нужно сгибать под углом 90 градусов, запястья комфортно располагать на столе, а тело — в 20 сантиметрах от клавиатуры.

Рекомендации по безопасному использованию сотового телефона, разработанные в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора для детей, вполне подойдут и их родителям: