Зачем нужен витамин Е и как его получить

Витамин Е — это не просто витамин, это целая армия, которая защищает ваш организм от самых разных угроз. Его роль в поддержании здоровья и замедлении процесса старения сложно переоценить. Витамин поддерживает иммунную систему, заботится о сердце и глазах, защищает клетки от повреждений, незаменим для репродуктивной системы. Вместе с превентивным косметологом, anti-age терапевтом с международным опытом Юлией Мирер разберемся, почему витамин Е — это ключ к долголетию.

Что такое витамин Е и почему он так важен

Витамин Е или токоферол — это жирорастворимый антиоксидант, который защищает клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Благодаря ему замедляются процессы старения и предотвращаются хронические заболевания. Наш эксперт:

« О н р а б о т а е т к а к н е в и д и м а я з а щ и т а н а к л е т о ч н о м у р о в н е , п о д д е р ж и в а я з д о р о в ь е в с е х о р г а н о в , а о с о б е н н о в а ж е н д л я к о ж и и с о с у д о в . И м е н н о в и т а м и н Е с п о с о б с т в у е т в о с с т а н о в л е н и ю п о в р е ж д е н н ы х к л е т о к , у с и л и в а е т и х р е г е н е р а ц и ю и с о х р а н я е т э л а с т и ч н о с т ь т к а н е й » .

Токоферол способен бороться с воспалениями, укреплять иммунную систему, способствует улучшению здоровья сердца, играет важную роль в поддержании нормального уровня холестерина.

Как распознать дефицит витамина Е

Одним из самых ярких признаков недостатка токоферола является ухудшение состояния кожи. Если вы заметили, что она стала более сухой, склонной к воспалениям или ранним морщинам, возможно, вам не хватает этого антиоксиданта. Кроме того, дефицит может проявляться в виде постоянной усталости, слабости и повышенной уязвимости к инфекциям.

« О с о б е н н о в а ж н о с л е д и т ь з а у р о в н е м в и т а м и н а Е л ю д я м с з а б о л е в а н и я м и п и щ е в а р и т е л ь н о й с и с т е м ы , н а р у ш а ю щ и м и у с в о е н и е ж и р о в , а т а к ж е т е м , к т о п р и д е р ж и в а е т с я с т р о г и х д и е т с о г р а н и ч е н и е м ж и р о в . Ж е н щ и н ы в п е р и о д б е р е м е н н о с т и и п о ж и л ы е л ю д и т а к ж е н а х о д я т с я в г р у п п е р и с к а » , — р а с с к а з ы в а е т с п е ц и а л и с т .

Репродуктивная система под контролем

Витамин Е играет важную роль в поддержании здоровья репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин. Вот несколько ключевых аспектов его влияния:

У женщин:

Регуляция менструального цикла. Витамин Е может помочь в нормализации цикла и уменьшении симптомов предменструального синдрома (ПМС). Поддержка здоровья яичников. Он может способствовать нормальному функционированию яичников и улучшению качества яйцеклеток. Защита от окислительного стресса. Витамин Е может защищать ткани репродуктивной системы от повреждений, связанных с окислительным стрессом, что важно для поддержания здоровья в целом.

У мужчин:

Сохранение здоровья сперматозоидов. Витамин Е помогает защищать сперматозоиды от окислительного стресса, что может улучшить их качество и подвижность. Улучшение фертильности. Токоферол в сочетании с другими антиоксидантами способствует улучшению фертильности у мужчин. Поддержка гормонального баланса. Витамин влияет на уровень тестостерона и других гормонов, что также важно для репродуктивного здоровья.

Эликсир красоты

В косметологии витамин Е давно завоевал популярность за свои омолаживающие и восстанавливающие свойства. Он способствует улучшению текстуры кожи, выравниванию ее оттенка и даже снижению видимости шрамов. Это натуральный стимулятор обновления клеток, что делает его незаменимым в уходе за кожей, особенно при первых признаках старения.

Как восполнить нехватку витамина Е

Хорошая новость заключается в том, что пополнить запас этого витамина можно с помощью пищи и добавок. Так, токоферолом богаты:

растительные масла (оливковое, подсолнечное);

орехи (фундук, миндаль);

семена (семена подсолнуха);

авокадо;

листовая зелень и зеленые овощи (брокколи, шпинат, щавель);

рыба и морепродукты (лосось, угорь, кальмар).

В случаях, когда дефицит более выражен или в рационе недостаточно этих продуктов, можно прибегнуть к добавкам. Однако перед этим важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать чрезмерного потребления, ведь как и любой жирорастворимый витамин, Е может накапливаться в организме и вызывать побочные эффекты при передозировке.