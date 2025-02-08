Анджелина Джоли рассказала, что ей помогло бросить курить

Актриса Анджелина Джоли призналась, что была заядлым курильщиком до съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года. Ее слова передает Daily Mail.

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По словам голливудской звезды, она выкуривала по две пачки в день, пока работа над ролью в боевике не вдохновила ее отказаться от вредной привычки.

« М н е п р и ш л о с ь п о л н о с т ь ю и з м е н и т ь с в о ю ж и з н ь и у з н а т ь , ч т о я м о г у д е л а т ь т о , о ч е м д а ж е н е п о д о з р е в а л а » , — р а с с к а з а л а Д ж о л и .

Ради фильма о Ларе Крофт, пояснила актриса, она очень много тренировалась. Джоли призналась, что благодаря спорту ей удалось перестать курить и начать придерживаться здорового образа жизни.

« Я т р е н и р о в а л а с ь п о н е с к о л ь к о р а з в д е н ь н а п р о т я ж е н и и н е с к о л ь к и х м е с я ц е в : у т р о м , д н е м и в е ч е р о м . М н е н е х о т е л о с ь н и ч е г о , к р о м е х о р о ш е й е д ы , в о д ы и с н а » , — з а я в и л а а р т и с т к а .

Джоли также поделилась, что после окончания съемок курила один или два раза.

6 декабря стало известно, что Анджелина Джоли училась на директора бюро ритуальных услуг до того, как стать актрисой. По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после кончины своего дедушки.