Как распознать добавленный сахар в составе продуктов

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, в 2020 году из-за употребления подслащённых сахаром напитков было зарегистрировано более 2 миллионов случаев диабета 2 типа и 1 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний во всём мире. При этом не всегда бывает легко понять, есть ли в пище или напитке добавленный сахар.

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В состав некоторых полезных для здоровья напитков может входить тростниковый сахар или агава. По словам Альберта Абаева, доктора медицинских наук, зарегистрированного клинического диетолога в Центре контроля веса и метаболического здоровья в Cedars-Sinai, это может вызвать скачки уровня сахара в крови и увеличение веса. Поэтому всегда нужно проверять этикетки продуктов.

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Добавленные сахара могут иметь десятки названий. Ищите такие слова, как «кукурузный сироп», «сок», «мёд», «агава», «рисовый сироп», а также те, что оканчиваются на «-оза» (глюкоза, сахароза и пр.).

Если вы в начале списка ингредиентов видите добавленный сахар, то это значит, что его в продукте больше, чем других ингредиентов, говорит Нургуль Фицджеральд, доктор философии, магистр наук, сертифицированный диетолог, доцент кафедры диетологии в Ратгерском университете.

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