Если выбирать самую полезную крупу, то пальму первенства, безусловно, можно отдать гречке. Этот злак отличается уникальным составом и пользой для организма, а главное – подходит даже тем, кто не переносит глютен.

Гречка богата растительным белком, который усваивается легче, чем животный, но при этом дает организму важные аминокислоты. Кроме того, в этой крупе содержится много железа, меди и

цинка – минералов, которые поддерживают работу сердца, иммунной системы и способствуют здоровью кожи и волос.

Как избавиться от тяжести и вздутия: советы для здорового пищеварения

Отдельного внимания заслуживает зеленая гречка. В отличие от привычной обжаренной крупы, она сохраняет больше полезных веществ, поскольку не проходит термическую обработку. В ней особенно высоко содержание антиоксидантов, а также ферментов, которые улучшают пищеварение и поддерживают баланс кишечной микрофлоры.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.