Фитнес-тренер перечислила эффективные способы размяться в офисе

Фитнес-тренер Антонина Гампер перечислила эффективные способы размяться в офисе. Ее слова передает Пятый канал.

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Для хорошего кровообращения Гампер посоветовала выполняться приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле. Также она предложила подниматься пешком по лестнице. Получить и сохранить красивую осанку помогут махи согнутыми в локтях или прямыми руками в стороны, отжимания от стола или стены, упражнение «стульчик у стены».

Чтобы снять напряжение и скованность, тренер рекомендовала делать медленное сгибание и разгибание кистей и ступней вперед-назад, круговые движения кистями, согнутыми в локтях руками и плечами, махи прямыми руками вверх и вниз, заведение рук за спину и сцепление их в замок, а также подъем рук высоко над головой стоя с последующим опусканием до пола и наклоном туловища.

Гампер отметила, что в хорошую погоду упражнения можно выполнять на улице.

« С о в с е м н е з а м е т н о н е п о л у ч и т с я , и н а ч е э т о б у д е т п р о с т о а б с о л ю т н о н е э ф ф е к т и в н о . Н о н е с т о и т с т е с н я т ь с я к о л л е г и в з г л я д а с о с т о р о н ы . С е й ч а с в е с ь м и р з а т о ч е н н а З О Ж » , — д о б а в и л а о н а .

Ранее фитнес-тренер Крейг Баллантайн назвал лучшие упражнения для борьбы с лишним весом. Он рекомендовал выполнять планку, велосипед, упражнение «мертвый жук», приседания с прыжками и прыжки на скакалке.