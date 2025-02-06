Можно ли умереть из-за проглоченной жвачки

Жевательная резинка — привычный продукт, который используют не только ради свежести дыхания, но и просто из-за привычки или для снятия стресса. Однако вокруг нее существует множество споров: одни считают ее безопасной, другие — вредной для желудка и пищеварения. Врач-гастроэнтеролог Наталья Заварзина рассказала сайту «Страсти», действительно ли жвачка может нанести вред организму, и что будет, если постоянно ее проглатывать.

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Врач пояснила, что в спокойном состоянии желудок содержит около 50 мл желудочного сока, но при стимуляции его объем может увеличиваться до 2 литров. Желудочный сок необходим для переваривания пищи: он содержит пепсиногены, которые превращаются в активные ферменты — пепсины. Эти ферменты расщепляют белки, а также способствуют выработке соляной кислоты.

« Е с л и с л и з и с т а я ж е л у д к а з д о р о в а и с о д е р ж и т д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о м у ц и н а ( з а щ и т н о й с л и з и ) , т о э п и з о д и ч е с к о е ж е в а н и е р е з и н к и н е н а н о с и т в р е д а . О с о б е н н о е с л и ч е л о в е к у п о т р е б л я л п и щ у п е р е д э т и м — т о г д а ж е л у д о ч н ы й с о к р а с х о д у е т с я п о н а з н а ч е н и ю , — о б ъ я с н я е т Н а т а л ь я З а в а р з и н а . — О д н а к о в с л у ч а е з а б о л е в а н и й ж е л у д к а , о с о б е н н о г а с т р и т а , з а щ и т н ы й с л о й с л и з и м о ж е т б ы т ь и с т о н ч е н . Э т о м о ж е т с п р о в о ц и р о в а т ь д и с к о м ф о р т , о щ у щ е н и е ж ж е н и я » .

Помимо влияния на желудок, частое употребление жевательной резинки может вызывать и другие нежелательные реакции:

Вздутие живота;

Неприятные ощущения в области челюсти;

Привыкание, которое переходит в навязчивую привычку.

Несмотря на возможные негативные последствия, у жвачки есть и плюсы, объясняет гастроэнтеролог. В медицине она используется для стимуляции слюноотделения у пациентов, страдающих сухостью во рту. Слюна выполняет защитную функцию, помогая поддерживать здоровье зубов и эмали, особенно после приема пищи. Кроме того, жевание резинки помогает освежить дыхание, что полезно в ситуациях, когда нет возможности почистить зубы.