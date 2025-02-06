Минздрав займется проверкой граждан на репродуктивное здоровье
Минздрав РФ намерен увеличить число граждан, прошедших профилактический осмотр, позволяющий оценить репродуктивное здоровье, заявила замглавы ведомства Евгения Котова, сообщает РИА Новости.
По её словам, планируется охватить не менее 32% россиян в возрасте от 18 до 49 лет.
Заместитель министра рассказала, что в настоящее время уже более 6 миллионов граждан РФ прошли репродуктивную проверку здоровья.
Ранее Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».