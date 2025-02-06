Как защититься от кожной инфекции в спортзале

Безусловно, спорт – непременное условие для поддержания организма в хорошей форме, однако важно помнить и о возможных «побочных эффектах» при посещении спортивного зала. И один из них – это повышенный риск заражения кожными инфекциями.

© unsplash

Это связано с тем, что бактерии, вирусы и грибки, вызывающие кожные инфекции, «любят» тёплые и влажные места – такие, как тренажёры со следами пота и душевые в раздевалках.

В связи с этим, важно следовать нескольким простым правилам, чтобы предотвратить заражение кожной инфекцией во время посещения спортзала. Дерматологи AAD (американской академии дерматологии) дают следующие советы.