Как защититься от кожной инфекции в спортзале

Безусловно, спорт – непременное условие для поддержания организма в хорошей форме, однако важно помнить и о возможных «побочных эффектах» при посещении спортивного зала. И один из них – это повышенный риск заражения кожными инфекциями.

Как защититься от кожной инфекции в спортзале
© unsplash

Это связано с тем, что бактерии, вирусы и грибки, вызывающие кожные инфекции, «любят» тёплые и влажные места – такие, как тренажёры со следами пота и душевые в раздевалках.

В связи с этим, важно следовать нескольким простым правилам, чтобы предотвратить заражение кожной инфекцией во время посещения спортзала. Дерматологи AAD (американской академии дерматологии) дают следующие советы.

  1. Носите свободную, влагоотводящую одежду. Это поможет сохранить кожу сухой и предотвратит рост микробов. Не забывайте стирать спортивную одежду после использования.
  2. Никогда не ходите босиком в общественном спортзале. Всегда носите обувь, особенно возле бассейнов, в раздевалках и душевых. Держите пару сланцев в своей спортивной сумке.
  3. Любые повреждения кожи (ссадины, царапины) должны быть обработаны антисептиком и закрыты. Избегайте посещения саун, бань и джакузи, пока рана полностью не заживёт.
  4. Дезинфицируйте оборудование до и после его использования: очищайте дезинфицирующими салфетками или спреем. Для дополнительной защиты, по возможности, используйте различные «прослойки» между кожей и общими поверхностями – например, кладите полотенце на скамью для тренировок и сиденье велосипеда. Также желательно максимально использовать личные принадлежности. Так, коврик для йоги лучше принести из дома, а не брать общественный.
  5. Мойте или дезинфицируйте руки сразу после тренировки.
  6. Примите душ после тренировки как можно скорее. После душа наденьте чистую одежду, включая чистые носки и нижнее белье. Никогда не делитесь предметами личной гигиены, включая полотенце.
  7. В случае подозрения на какую-либо кожную инфекцию важно незамедлительно обратиться к дерматологу.
Новости ЗОЖ