Как защититься от кожной инфекции в спортзале
Безусловно, спорт – непременное условие для поддержания организма в хорошей форме, однако важно помнить и о возможных «побочных эффектах» при посещении спортивного зала. И один из них – это повышенный риск заражения кожными инфекциями.
Это связано с тем, что бактерии, вирусы и грибки, вызывающие кожные инфекции, «любят» тёплые и влажные места – такие, как тренажёры со следами пота и душевые в раздевалках.
В связи с этим, важно следовать нескольким простым правилам, чтобы предотвратить заражение кожной инфекцией во время посещения спортзала. Дерматологи AAD (американской академии дерматологии) дают следующие советы.
- Носите свободную, влагоотводящую одежду. Это поможет сохранить кожу сухой и предотвратит рост микробов. Не забывайте стирать спортивную одежду после использования.
- Никогда не ходите босиком в общественном спортзале. Всегда носите обувь, особенно возле бассейнов, в раздевалках и душевых. Держите пару сланцев в своей спортивной сумке.
- Любые повреждения кожи (ссадины, царапины) должны быть обработаны антисептиком и закрыты. Избегайте посещения саун, бань и джакузи, пока рана полностью не заживёт.
- Дезинфицируйте оборудование до и после его использования: очищайте дезинфицирующими салфетками или спреем. Для дополнительной защиты, по возможности, используйте различные «прослойки» между кожей и общими поверхностями – например, кладите полотенце на скамью для тренировок и сиденье велосипеда. Также желательно максимально использовать личные принадлежности. Так, коврик для йоги лучше принести из дома, а не брать общественный.
- Мойте или дезинфицируйте руки сразу после тренировки.
- Примите душ после тренировки как можно скорее. После душа наденьте чистую одежду, включая чистые носки и нижнее белье. Никогда не делитесь предметами личной гигиены, включая полотенце.
- В случае подозрения на какую-либо кожную инфекцию важно незамедлительно обратиться к дерматологу.