Как изменился подход россиян к своему здоровью в 2024 году

Более четверти россиян (29%) стали уделять больше внимания своему здоровью в 2024 году. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущими тремя годами, когда он превышал 40%, следует из результатов исследования, с которыми ознакомилась Москва 24.

Опрос был проведен с 10 по 20 декабря 2024 года Институтом современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала "Доктор". В нем приняли участие 1 600 человек.

Согласно полученным результатам, женщины чаще мужчин утверждали, что стали внимательнее относиться к своему здоровью (31 против 25%). Большинство россиян (59%) никак не изменили отношение к своему здоровью, а каждый десятый участник исследования (10%) стал уделять здоровью меньше внимания.

Чаще всего под вниманием к здоровью россияне подразумевают правильное питание. 11% респондентов в течение 2024 года изменили рацион или стали соблюдать диету. Еще 8% опрошенных сообщили, что поменяли привычки в отношении физической активности. Например, начали заниматься спортом, посещать тренировки или проводить больше времени на свежем воздухе.

4% россиян отметили, что стали внимательнее относиться к профилактике заболеваний, а 3% рассказали про изменения в образе жизни в целом. К этому варианту относится отказ от алкоголя, курения, а также внимание к иммунитету.

Всего 1% опрошенных стали уделять больше внимания отдыху и режиму дня. Еще 1% респондентов отметили, что начали принимать БАДы и витамины.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что частая зевота может быть признаком хронической усталости, апноэ сна, тревожного расстройства, а также инсульта и сахарного диабета.

По ее словам, самой распространенной причиной зевоты считается синдром хронической усталости. Он развивается, когда человек перерабатывает и недостаточно отдыхает. Симптом также может сигнализировать о тревожном расстройстве и депрессии, добавила Чернышова.