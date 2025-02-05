Как правильно питаться блюдами азиатской кухни, чтобы не навредить организму

Российский диетолог Полина Журавлева поделилась своими рекомендациями по питанию блюдами азиатской кухни. В последнее время популярность азиатской кухни в России стремительно растёт, привлекая любителей острых и экзотических блюд. Об этом сообщает издание «ОСН».

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Несмотря на множество преимуществ азиатской кухни, таких как использование свежих овощей, минимальное количество консервантов и натуральные специи, многие всё ещё сомневаются, подходит ли такая пища для нашего организма.

– Е с л и в ы л ю б и т е э к с п е р и м е н т и р о в а т ь , н а ч н и т е с м е н е е о с т р ы х в а р и а н т о в и п о с т е п е н н о в в о д и т е н о в ы е п р о д у к т ы в с в о й р а ц и о н , – с о в е т у е т д и е т о л о г .

Когда речь заходит об азиатской кухне, важно понимать, что это не единый подход к приготовлению пищи, а целая палитра культурных традиций. Многие блюда, будь то японские суши, тайский том-ям или китайский димсам, обладают высокой питательной ценностью благодаря использованию свежих ингредиентов: рыбы, морепродуктов, овощей и трав. Однако особенностью некоторых рецептов является высокое содержание соли, жиров и острых специй, что может негативно сказаться на работе желудка и кишечника, особенно у людей с гастритом или язвенной болезнью.

По мнению специалиста, желудок россиян зачастую привык к более умеренному количеству специй и другим способам термической обработки продуктов. Таким образом, как утверждает Журавлева, азиатская кухня может принести как пользу, так и вред – всё зависит от качества ингредиентов и индивидуальных особенностей каждого человека.

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