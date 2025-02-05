Фитнес-эксперт рассказала, в каких случаях нужно отменить тренировку

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина перечислила причины, которые являются уважительными для отмены тренировки. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Самой уважительной причиной эксперт назвала показания врача. Если человек недавно был прооперирован, проходил сложное лечение или длительно болел, организму требуется время на восстановление.

« В с п о м н и т е , к а к п о с л е О Р З в ш к о л е в р а ч и в ы п и с ы в а л и м е д о т в о д о т ф и з к у л ь т у р ы . В о в з р о с л о м в о з р а с т е т о т ж е п р и н ц и п — н е о б х о д и м о д а т ь о р г а н и з м у в р е м я , ч т о б ы в о с с т а н о в и т ь с я , и п о с л е в о з в р а щ а т ь с я к т р е н и р о в к а м , п о с т е п е н н о н а р а щ и в а я т е м п » , — А к у л и н а Б а х т у р и н а .

Также Бахтурина посоветовала отменять занятия при плохом самочувствии без серьезных симптомов. Такое состояние может сигнализировать о начале болезни. При этом во время самой болезни тренироваться тоже противопоказано.

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« Е с т ь о п р е д е л е н н ы е у п р а ж н е н и я , к о т о р ы е н е с л е д у е т в ы п о л н я т ь в д а н н ы й п е р и о д ж и з н и , н о е с л и д е в у ш к а ч у в с т в у е т с е б я х о р о ш о , н е т о с т р ы х б о л е в ы х о щ у щ е н и й , т о н е с л о ж н а я , м я г к а я т р е н и р о в к а м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь у л у ч ш е н и ю с а м о ч у в с т в и я » , — о т м е т и л а с п е ц и а л и с т .

Еще одна причина не нагружать организм физической активностью — переутомление. Бахтурина допустила занятия йогой или мягким фитнесом, но предложила перенести их на утро, поскольку для организма важнее здоровый сон и восстановление сил.

Кроме того, Бахтурина дала рекомендацию по тренировкам во время праздников и отпусков.

« М о ж н о з а м е н и т ь п о л н о ц е н н у ю т р е н и р о в к у ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т ь ю д р у г о г о ф о р м а т а . Н а п р и м е р , д а ж е в о т п у с к е и л и н а п р а з д н и к а х м о ж н о в ы п о л н я т ь у т р е н н ю ю з а р я д к у , н е б о л ь ш и е к о м п л е к с ы в о в р е м я д н я , а т а к ж е з а п л а н и р о в а т ь д л и т е л ь н ы е п р о г у л к и и л и п о п р о б о в а т ь н е о б ы ч н ы й в и д с п о р т а » , — п о с о в е т о в а л а о н а .

По ее словам, такой подход позволит поддержать тело в тонусе и разнообразит привычный тренировочный процесс.

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