Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина перечислила причины, которые являются уважительными для отмены тренировки. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Фитнес-эксперт рассказала, в каких случаях нужно отменить тренировку
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Самой уважительной причиной эксперт назвала показания врача. Если человек недавно был прооперирован, проходил сложное лечение или длительно болел, организму требуется время на восстановление.

«Вспомните, как после ОРЗ в школе врачи выписывали медотвод от физкультуры. Во взрослом возрасте тот же принцип необходимо дать организму время, чтобы восстановиться, и после возвращаться к тренировкам, постепенно наращивая темп», Акулина Бахтурина.

Также Бахтурина посоветовала отменять занятия при плохом самочувствии без серьезных симптомов. Такое состояние может сигнализировать о начале болезни. При этом во время самой болезни тренироваться тоже противопоказано.

У девушек уважительной причиной пропуска занятий может быть болезненная менструация.

«Есть определенные упражнения, которые не следует выполнять в данный период жизни, но если девушка чувствует себя хорошо, нет острых болевых ощущений, то несложная, мягкая тренировка может способствовать улучшению самочувствия», отметила специалист.

Еще одна причина не нагружать организм физической активностью — переутомление. Бахтурина допустила занятия йогой или мягким фитнесом, но предложила перенести их на утро, поскольку для организма важнее здоровый сон и восстановление сил.

Кроме того, Бахтурина дала рекомендацию по тренировкам во время праздников и отпусков.

«Можно заменить полноценную тренировку физической активностью другого формата. Например, даже в отпуске или на праздниках можно выполнять утреннюю зарядку, небольшие комплексы во время дня, а также запланировать длительные прогулки или попробовать необычный вид спорта», посоветовала она.

По ее словам, такой подход позволит поддержать тело в тонусе и разнообразит привычный тренировочный процесс.

Ранее Бахтурина рассказала о способе похудеть с помощью ходьбы.

«Для длительной прогулки рекомендую придерживаться такого плана: 10 минут ходьбы в комфортном темпе для разогрева тела, далее переходим к активной фазе и 30-40 минут двигаемся в интенсивном темпе. После можно сбавить темп», поделилась она.

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