Какое масло полезнее для здоровья: рапсовое или растительное

Растительное и рапсовое масла похожи, но не полностью взаимозаменяемы. Вот о чём нужно знать при выборе между ними.

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Растительное кулинарное масло делают из соевого масла либо из смеси кукурузного, рапсового, соевого, сафлорового, подсолнечного либо хлопкового масел. Состоит растительное масло в основном из полиненасыщенных жиров (ПНЖК), в том числе из жиров омега-6. Некоторые эксперты считают, что эти вещества могут усилить воспаление в организме.

Что касается масла канолы, то оно производится из семян рапса. В его состав входят полиненасыщенные жиры, а также в нём больше мононенасыщенных жиров, чем в растительном. Насыщенных жиров в рапсовом масле немного меньше, чем в растительном варианте, поэтому масло канолы более питательное.

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Обе разновидности масла подходят для разных способов приготовления пищи. В том числе для выпечки, жарки.

Полиненасыщенные жиры окисляются или разрушаются быстрее, чем мононенасыщенные, при высокой температуре. Это может привести к образованию соединений, которые вредны для организма. За счёт этого рапсовое масло будет немного полезнее при готовке, чем растительное, если использовать его при высоких температурах.

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