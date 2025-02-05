Биоэтик Инсу Хён, директор Центра наук о жизни в Музее науки предупредил, что распространённый метод высмаркивания может повредить кровеносные сосуды, привести к носовым кровотечениям или даже ушным инфекциям.

Возможно, вы делаете это неправильно. Скорее всего, вы берёте салфетку и просто сильно сморкаетесь обеими ноздрями. Но врачи-отоларингологи говорят, что это не лучший способ.

По его словам, сильное сморкание создаёт слишком большое давление в пазухах, что может привести к повреждению кровеносных сосудов и проталкиванию слизи к внутреннему уху, что может вызвать инфекцию.

« В а м с л е д у е т з а к р ы т ь о д н у н о з д р ю с а л ф е т к о й и п р о с т о о с т о р о ж н о и р а в н о м е р н о с м о р к а т ь с я д р у г о й н о з д р ё й . А з а т е м п о м е н я й т е н о з д р и и д е л а й т е т о ж е с а м о е , п о к а в с ё н е о ч и с т и т с я » .

Он также советует после этого мыть руки тёплой водой с мылом, чтобы предотвратить распространение микробов.