Эксперт рассказал, как правильно высмаркиваться: вы этого точно не знали
Биоэтик Инсу Хён, директор Центра наук о жизни в Музее науки предупредил, что распространённый метод высмаркивания может повредить кровеносные сосуды, привести к носовым кровотечениям или даже ушным инфекциям.
Возможно, вы делаете это неправильно. Скорее всего, вы берёте салфетку и просто сильно сморкаетесь обеими ноздрями. Но врачи-отоларингологи говорят, что это не лучший способ.
По его словам, сильное сморкание создаёт слишком большое давление в пазухах, что может привести к повреждению кровеносных сосудов и проталкиванию слизи к внутреннему уху, что может вызвать инфекцию.
«Вам следует закрыть одну ноздрю салфеткой и просто осторожно и равномерно сморкаться другой ноздрёй. А затем поменяйте ноздри и делайте то же самое, пока всё не очистится».
Он также советует после этого мыть руки тёплой водой с мылом, чтобы предотвратить распространение микробов.