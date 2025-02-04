Как накачать идеальные ягодицы, не выходя из дома

Идеальные ягодицы: как накачать пятую точку, не выходя из дома
Красивые женские ягодицы всегда были предметом восхищения у мужчин. Но упругая пятая точка не дается просто так — это результат долгих и регулярных тренировок. Но, к счастью, чтобы накачать красивую попу, необязательно упахиваться в спортзале, можно делать упражнения и дома. Нужно всего лишь подобрать правильный комплекс. В этом нам помогла профессиональный тренер, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры.
Болгарские сплит-приседания
- Стоя на одной ноге, поставьте другую на стул, скамью или диван за собой.
- Плавно опускайтесь, сгибая переднюю ногу, пока таз не станет параллельно полу. Вернитесь в начальную позицию.
- Выполните 12–15 раз на каждую сторону.
Ягодичный мостик
- Положение лежа, колени согнуты. Стопы стоят на полу, на ширине таза.
- Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в высшей точке, сильно давите на стопы. Затем медленно опускайтесь.
- Сделайте 15–20 повторений.
Приседания
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы немного развернуты.
- Опуститесь вниз на три счета до параллели с полом, как будто садитесь на невидимый стул. Далее поднимитесь на один счет.
- Достаточно 15–20 повторений.
Выпады
- Шагните вперед, затем опуститесь так, чтобы задняя нога почти коснулась пола коленом.
- Примите исходное положение, выполните на другую ногу.
- Сделайте 12–15 повторений на каждую сторону.
Махи ногами назад
- Исходное положение — на четвереньках, руки прямые.
- Поднимите одну ногу назад и вверх, сжимая ягодицы в высшей точке, затем верните ногу обратно.
- Подкручивайте таз, чтобы сгладить прогиб в пояснице.
- Контролируйте, чтобы высота маха была небольшая, и работа не переходила в поясничный отдел.
- Повторите 12–15 раз на каждую ногу.