Ученые нашли диету, снижающую уровень «плохого» холестерина

Согласно результатам новой работы, опубликованной в журнале Cell, вариант питания, вдохновлённый неиндустриальными сообществами, особенно в Папуа-Новой Гвинее, может существенно улучшить метаболизм и общее здоровье. Вот что конкретно узнали учёные.

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Новое исследование проводилось под руководством Йенса Уолтера, доктора философии из Университетского колледжа Корка в Ирландии. Эксперты выяснили, как влияет на здоровье людей диета, имитирующая традиционные привычки питания сельских, неиндустриальных общин: в частности, такие, которые распространены в сельской местности Папуа-Новой Гвинеи.

Участники, которые в течение трёх недель придерживались диеты NiMe, ощутили ряд преимуществ для здоровья. Среди них: потеря веса, снижение уровня «плохого» холестерина на 17%, снижение уровня сахара в крови на 6%, снижение уровня С-реактивного белка (СРБ) на 14% (маркера воспаления, связанного с сердечными заболеваниями).

Все эти улучшения были связаны с изменениями в микробиоме кишечника. Обнаружилось, что диета улучшила здоровье кишечника и уменьшила количество противовоспалительных бактерий.

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