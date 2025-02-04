Что нужно знать о безуглеводной диете

Безуглеводная диета — это рацион, при котором из питания полностью или почти полностью исключаются углеводы, а большую часть калорий человек получает из белков и жиров. Считается, что такая диета помогает быстро похудеть, но врачи предупреждают: она подходит не всем, может быть вредна для здоровья. «Лента.ру» объясняет, что такое безуглеводная диета, какие продукты в ней допускаются, какие существуют противопоказания.

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Что такое безуглеводная диета

Безуглеводная диета — это рацион с минимальным содержанием углеводов. При таком питании большую часть питательных веществ (50-60 процентов) человек получает из жиров, еще 20-30 процентов — из белков, а остальное — из углеводов. Для сравнения, ВОЗ рекомендует поступать практически наоборот: получать из сложных углеводов 45-65 процентов калорий.

Стоит различать безуглеводные и низкоуглеводные диеты, поясняет в беседе с «Лентой.ру» фитнес-эксперт, тренер и диетолог Надежда Сенькова. Первую могут назначить при ожирении, при диабете и заболеваниях, связанных с обменом углеводов. Также ее часто придерживаются спортсмены, например, во время «сушки» — когда им необходимо уменьшить количество подкожного жира для более выраженного рельефа мышц. Низкоуглеводную диету могут держать люди с ожирением, диабетом или метаболическими нарушениями.

« Н а б е з у г л е в о д н о й д и е т е в р а ц и о н е м н о г о б е л к а и ж и р а . П р и э т о м у г л е в о д о в л и б о п о ч т и н е т , л и б о д о 6 0 г р а м м о в в д е н ь — т о е с т ь с о в с е м м а л о . Н а т р е т и й - ч е т в е р т ы й д е н ь в о р г а н и з м е з а п у с к а е т с я п р о ц е с с к е т о з а : о р г а н и з м в ы р а б а т ы в а е т э н е р г и ю з а с ч е т ж и р о в , в т о м ч и с л е с о б с т в е н н ы х , и ч е л о в е к х у д е е т » , — Н а д е ж д а С е н ь к о в а , ф и т н е с - т р е н е р , д и е т о л о г .

При этом на низкоуглеводной диете можно есть уже до 150 граммов углеводов в день, но только медленных. Это позволяет организму не входить в кетоз, но изменяет источники энергии — больше белков и полезных жиров, меньше сахаров и крахмалистых продуктов, добавляет тренер DDX Fitness, диетолог-нутрициолог Дмитрий Гончаров.

Виды безуглеводных диет

Силовая. Подразумевает резкое снижение потребления углеводов и увеличения белков и жиров для поддержания мышечной массы человека. Обычно ее используют спортсмены, которые тренируются для увеличения мышц и сокращения жировых отложений. Такая диета помогает быстро похудеть, но может негативно сказаться на здоровье, поэтому долго ее придерживаться не рекомендуется.

Подразумевает резкое снижение потребления углеводов и увеличения белков и жиров для поддержания мышечной массы человека. Обычно ее используют спортсмены, которые тренируются для увеличения мышц и сокращения жировых отложений. Такая диета помогает быстро похудеть, но может негативно сказаться на здоровье, поэтому долго ее придерживаться не рекомендуется. Постоянная. Постоянная безуглеводная диета считается более щадящей, поскольку в ней не такие строгие ограничения. В ней меньше белков и больше жиров, чем в силовой, при этом остаются сложные углеводы. Их можно есть в первой половине дня.

Постоянная безуглеводная диета считается более щадящей, поскольку в ней не такие строгие ограничения. В ней меньше белков и больше жиров, чем в силовой, при этом остаются сложные углеводы. Их можно есть в первой половине дня. Круговая. При круговой диете человек придерживается ограничений в питании на протяжении какого-то времени — например, нескольких недель, потом следует перерыв и возвращение к привычному рациону. Цикл можно повторять несколько раз. Как правило, такое питание помогает снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину, но придерживаться этой диеты (как и любой другой) лучше только после консультации с врачом и составления сбалансированного рациона.

Какие продукты можно и нельзя употреблять

При безуглеводной диете исключаются либо сокращаются все простые углеводы:

Сладости;

Сахар;

Хлеб, выпечка;

Крупы;

Макароны;

Картофель.

Основу рациона человека составляют белковые продукты: мясо, рыба, яйца, некоторые молочные продукты (обычно безлактозные). К ним добавляются полезные жиры: жирная рыба, орехи, семена, оливковое масло.

« С о в о щ а м и в с е п р о щ е : в ы б и р а й т е т е , ч т о н е с о д е р ж а т м н о г о к р а х м а л а . П о д о й д у т б р о к к о л и , к а б а ч к и , ш п и н а т , п о м и д о р ы , г р и б ы и л и с т о в а я з е л е н ь . С ф р у к т а м и с л о ж н е е . Н а п р и м е р , я б л о к о м о ж е т о к а з а т ь с я с л и ш к о м к а л о р и й н ы м . Л у ч ш е о т д а в а т ь п р е д п о ч т е н и е я г о д а м — м а л и н е , к л у б н и к е и л и г о л у б и к е » , — Дмитрий Гончаров, тренер, диетолог-нутрициолог.

Продукты с низким содержанием углеводов

Сливочное масло: 0 углеводов на 100 г

Треска: 0 углеводов на 100 г

Мясо цыпленка: 0,2 г углеводов на 100 г

Моллюски: 0,3 г углеводов на 100 г

Шампиньоны: 0,3 г углеводов на 100 г

Куриные яйца: 0,4 г углеводов на 100 г

Огурцы: 0,9 г углеводов на 100 г

Лисички: 1 г углеводов на 100 г

Сыр «Эдам»: 1,1 г углеводов на 100 г

Дайкон: 1,1 г углеводов на 100 г

Свинина: 1,2 г углеводов на 100 г

Творог: 1,3 г углеводов на 100 г

Шпинат: 2 г углеводов на 100 г

Тыква: 3,3 г углеводов на 100 г

Орехи макадамия: 4 г углеводов на 100 г

Кабачки: 4,5 г углеводов на 100 г

Рацион при безуглеводной диете

Тем, кто хочет попробовать безуглеводную диету, лучше составлять меню индивидуально, со специалистом. Но есть некоторые общие рекомендации: например, есть на завтрак яйца, рыбу и авокадо, добавлять больше зелени и овощей, пить чай или кофе без сахара. Для первых блюд подойдут легкие и питательные варианты, такие как суп-пюре из брокколи, суп-пюре из шампиньонов или куриный бульон с яйцом и свежей зеленью.

« В к а ч е с т в е п е р е к у с о в м о ж н о в ы б и р а т ь о р е х о в у ю с м е с ь , м я с н ы е и л и с ы р н ы е ч и п с ы , п р о т е и н о в ы е с н е к и — э т о в с е г д а в к у с н о , с ы т н о и у д о б н о . М о ж н о у п о т р е б л я т ь я й ц а с а в о к а д о , о г у р ц ы с т в о р о ж н ы м с ы р о м » , — Дмитрий Гончаров, тренер, диетолог-нутрициолог.

Основные блюда при безуглеводной диете строятся на сочетании белков и овощей, заменяющих привычные гарниры. Например, котлеты из индейки — с кабачками, запеченная рыба — с цветной капустой или тушеная говядина — с грибами и шпинатом. Их отлично дополнят легкие салаты и закуски, например, томаты с моцареллой и базиликом, рулетики из баклажанов с сыром и зеленью.

В диете часто используются блюда на основе яиц: пышные омлеты с зеленью, яйцо-пашот или простая яичница с овощами — универсальные и простые решения, привычные каждому.

Низкоуглеводная диета: пример меню на 1600 ккал

Завтрак (460 ккал):

Яичница из двух яиц на кокосовом масле (5 граммов);

Тост из ржаного хлеба — 40 граммов;

Авокадо — 50 граммов;

Листья салата – 30 граммов;

Кофе без сахара с кокосовым молоком (30 миллилитров).

Питательные вещества: белки — 14 граммов, жиры — 30 граммов, углеводы — 12 граммов.

Перекус (200 ккал):

Свежие ягоды (малина или черника) — 100 граммов;

Орехи кешью — 20 граммов.

Питательные вещества: белки — 5 граммов, жиры — 12 граммов, углеводы — 15 граммов.

Обед (500 ккал):

Говядина (запеченная) — 120 граммов;

Гречка (отварная) — 50 граммов;

Овощной салат (помидоры — 100 граммов, огурцы — 100 граммов, оливковое масло — 10 граммов).

Питательные вещества: белки — 35 граммов; жиры — 20 граммов; углеводы — 25 граммов.

Ужин (420 ккал):

Куриное филе на гриле — 120 граммов;

Цветная капуста (запеченная с сыром моцарелла, 30 граммов) — 150 граммов;

Киноа (отварное) — 40 граммов.

Питательные вещества: белки — 32 граммов; жиры — 20 граммов; углеводы — 20 граммов.

Польза и вред безуглеводной диеты

Польза безуглеводной диеты — в снижении уровня сахара в крови, исключении скачков инсулина и потере веса. Но важно учитывать, что многие полезные вещества поступают в организм человека именно с углеводной пищей, особенно со злаками.

« З л а к и — б о г а т ы й и с т о ч н и к в и т а м и н о в г р у п п ы B , м а г н и я и д р у г и х м и к р о э л е м е н т о в . И х и с к л ю ч е н и е м о ж е т п р и в е с т и к д е ф и ц и т а м , е с л и н е с к о р р е к т и р о в а т ь р а ц и о н » , — Дмитрий Гончаров, тренер, диетолог-нутрициолог.

Противопоказания

У безуглеводной диеты есть четкие противопоказания:

Возраст до 18 и старше 55 лет;

Беременность и период кормления;

Болезни почек, сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.

Если противопоказаний у вас нет, сначала все равно важно проконсультироваться с врачом и пройти базовый чекап, а дальше следить за самочувствием: если появится слабость, раздражительность, головные боли и другие негативные изменения, диету лучше прекратить.

Плюсы безуглеводной диеты

Быстрое снижение веса;

Отказ от перекусов, переедания;

Снижение триглицеридов в крови (могут провоцировать риск сердечно-сосудистых заболеваний);

Снижение давления. Однако в случае переизбытка белка может произойти обратный эффект.

Минусы и риски безуглеводной диеты

Недостаток энергии, слабость;

Возможны головные боли, головокружения;

Возможны проблемы с ЖКТ из-за нехватка клетчатки;

Метаболические изменения могут привести к ухудшению работы мозга — памяти и концентрации внимания;

Возможен дефицит витаминов, особенно, групп А, В и С, которые содержатся в фруктах;

Риск возникновения дефицита натрия и калия по причине учащенного мочеиспускания (на таком режиме питания жидкость меньше задерживается в организме).

По словам Дмитрия Гончарова, в целом такая диета подойдет людям, которые готовы строго придерживаться плана питания, подсчитывать углеводы и контролировать свое состояние — для возможности оперативно скорректировать рацион с диетологом. Но если у человека нет времени на подсчеты или при таком питании он чувствует себя хуже, диета не подойдет.