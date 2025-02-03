Тренер назвал главную ошибку при сжигании жира на животе

Пренебрежение силовыми тренировками назвали главной ошибкой при сжигании жира на животе
Многие люди пытаются избавиться от жира в области живота неправильно. А всё потому, что они не включают силовые упражнения в программу тренировок, считается тренер Джаррод Ноббе.
Без силовых тренировок у вас просто не получится избавиться от жира на животе. Всё потому, что силовые упражнения активируют процесс сжигания жира. Это значит, что даже после их выполнения ваше тело продолжает сжигать калории в течение нескольких часов (иногда — до 48 часов).
Кроме того, научные исследования показывают, что силовые тренировки помогают уменьшить количество висцерального жира и повышают чувствительность к инсулину. Это даёт возможность организму использовать углеводы в качестве топлива вместо того, чтобы их запасать в виде жира.
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