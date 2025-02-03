Фитнес-тренер рассказал, как правильно восстанавливаться от усталости

При легкой апатии и желании оставаться в постели, Аверьянов рекомендует взять отгул или отпуск, а также делать прогулки в приятных местах, чтобы вернуться в привычный ритм. Однако, если усталость сопровождается длительными проблемами со сном, апатией или депрессивными симптомами, стоит обратиться к врачу. В таких случаях может понадобиться комплексное лечение, включая медикаментозную терапию и консультации специалистов.

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Для преодоления физической и эмоциональной усталости тренер советует лёгкие тренировки в фитнес-зале. В случае пищевой усталости внимание следует уделить качеству сна и правильному питанию. Эмоциональное восстановление возможно через общение с близкими или психологические консультации, особенно при профессиональном выгорании.

Также Аверьянов отметил, что состояние «диванности», когда человек предпочитает оставаться дома и избегать физической активности, может быть полезным в периоды стресса. Однако важно сочетать такой отдых с прогулками и легкими упражнениями, чтобы избежать проблем с здоровьем.

Интересно, что уровень «диванности» зависит от сезона: зимой люди склонны проводить больше времени дома, в то время как весной и летом активность увеличивается. Эксперт советует устанавливать четкие рамки — например, после часа отдыха на диване выделять 30 минут на физическую активность. Важно не перегружать себя, чтобы не вызвать дополнительную усталость, резюмировал Юрий Аверьянов в беседе с life.ru.

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