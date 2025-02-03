Менопауза — это не просто очередной (достаточно непростой для большинства женщин) этап жизни, а целая гормональная перестройка, которая меняет все: характер, метаболизм, аппетит, уровень энергии, распределение жировой ткани.

Многие замечают, что привычные способы поддержания веса больше не работают, а любимая еда вдруг начинает оставлять след на талии при прежнем рационе и уровне физической активности.

« К а з а л о с ь б ы , е д и н с т в е н н ы й в а р и а н т — е с т ь в с е м е н ь ш е и м е н ь ш е , н о э т о п у т ь к е щ е б о л ь ш е м у д и с б а л а н с у . Н а с а м о м д е л е , к л ю ч к с т р о й н о с т и в э т о м в о з р а с т е л е ж и т н е в с т р о г и х д и е т а х , а в с о в с е м д р у г о м » , — у т в е р ж д а е т н у т р и ц и о л о г и в е л н е с - к о у ч М а р и я Л е й м а н .

Гормоны и метаболизм: почему вес растет

Снижение уровня эстрогена и прогестерона влечет за собой замедление обмена веществ, а значит, те же калории, что раньше сжигались легко, теперь откладываются в стратегических местах.

« О с о б е н н о э т о к а с а е т с я о б л а с т и ж и в о т а , п о с к о л ь к у о р г а н и з м н а ч и н а е т з а п а с а т ь ж и р в э т о й з о н е , ч т о б ы к о м п е н с и р о в а т ь н е х в а т к у г о р м о н о в . О д н о в р е м е н н о п а д а е т у р о в е н ь л е п т и н а — г о р м о н а , к о т о р ы й о т в е ч а е т з а о щ у щ е н и е с ы т о с т и , и п о в ы ш а е т с я у р о в е н ь г р е л и н а , с т и м у л и р у ю щ е г о а п п е т и т » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

Но главная сложность в том, что вместе с эстрогеном снижается и чувствительность к инсулину. Организм хуже справляется с углеводами, что приводит к резким скачкам сахара в крови, тяге к сладкому и накоплению жира. Поэтому главное, что нужно сделать — переключить метаболизм на работу в новых условиях.

Что делать: главный секрет похудения в менопаузу

Ограничение калорий и чрезмерные тренировки могут не только не помочь, но и усугубить проблему, если не учитывать ключевой фактор — инсулиновую чувствительность.

« Ч т о б ы д е й с т в и т е л ь н о п о х у д е т ь и у д е р ж а т ь в е с , н у ж н о н е с т о л ь к о с н и ж а т ь к а л о р и й н о с т ь п и т а н и я , с к о л ь к о с т а б и л и з и р о в а т ь у р о в е н ь с а х а р а в к р о в и и п е р е к л ю ч и т ь т е л о н а э ф ф е к т и в н о е с ж и г а н и е ж и р а » , — п о д ч е р к и в а е т н у т р и ц и о л о г . К а к э т о с д е л а т ь ?

Завтрак без скачков сахара

То, что вы съедите утром, задаст тон всему дню. Если начать день с каши, булочки или сладкого йогурта, уровень глюкозы взлетит вверх, а через пару часов резко упадет, вызывая усталость и зверский аппетит. Лучший вариант — белково-жировой завтрак с клетчаткой. Омлет с овощами, авокадо с семенами, греческий йогурт с орехами — помогут держать инсулин в балансе и дольше оставаться сытыми.

Достаточное количество белка

После 40 лет усвоение белка ухудшается, но именно он критически важен, чтобы не терять мышечную массу и ускорять метаболизм. Каждый прием пищи должен включать минимум 25—30 г белка. Это не только рыба, мясо и яйца, но и бобовые, орехи, семена.

Не бояться жиров

Жиры — это не враг, а ваш союзник в борьбе за стройность. Они стабилизируют гормоны и продлевают сытость. Главное — выбирать полезные жиры: авокадо, орехи, оливковое масло, жирную рыбу.

Интервальное голодание

Один из самых эффективных способов повысить чувствительность к инсулину — делать большие перерывы между приемами пищи. Например, есть в окне 10—12 часов, а остальное время давать организму отдых от еды. Это помогает телу эффективнее сжигать жир.

Физическая активность с акцентом на силу

Кардионагрузки полезны, но главный приоритет — силовые тренировки. Они не просто сжигают калории, но и предотвращают потерю мышечной массы, которая в этом возрасте идёт особенно быстро. Чем больше мышц, тем быстрее обмен веществ.

Качество сна — на первом месте

Плохой сон приводит к повышению уровня кортизола, а он, в свою очередь, провоцирует накопление жира. Спите не меньше 7—8 часов и следите за гигиеной сна.

Больше магния и омега−3

Магний снижает уровень стресса, улучшает сон и повышает чувствительность к инсулину. А омега−3 из рыбы или добавок помогают бороться с воспалением и ускоряют обмен веществ.