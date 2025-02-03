Кардиолог подсказал простой трюк для контроля давления

Регулярное употребление зелени и прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить скачки артериального давления, считает кардиолог Колумбус Батист. Такой совет он дал в эпизоде подкаста Plant Based News, пишет Daily Mirror.

© Lenta.ru

Батист отметил, что всегда рекомендует для здоровья сердца есть капусту, горчицу и любые другие зеленые листовые овощи.

« В н и х с о д е р ж а т с я п и щ е в ы е н и т р а т ы , к о т о р ы е д е й с т в и т е л ь н о м о г у т п о м о ч ь р а с ш и р и т ь с о с у д ы и у л у ч ш и т ь ф у н к ц и ю э н д о т е л и я » , — о б ъ я с н и л в р а ч .

Батист добавил, что с помощью простого трюка можно добиться максимальной пользы от зелени.

« П р о г у л я й т е с ь н а с о л н ц е . Д а ж е н е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о с о л н е ч н о г о с в е т а м о ж е т в ы с в о б о д и т ь з а п а с ы н и т р а т о в и п о м о ж е т у л у ч ш и т ь к о н т р о л ь а р т е р и а л ь н о г о д а в л е н и я » , — п о д с к а з а л о н .

Ранее россиянами рассказали, как поддерживать артериальное давление без лекарств. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина считает, что иногда достаточно правильно питаться, соблюдать режим сна и заниматься спортом, чтобы снизить давление.