Кардиолог подсказал простой трюк для контроля давления

Регулярное употребление зелени и прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить скачки артериального давления, считает кардиолог Колумбус Батист. Такой совет он дал в эпизоде подкаста Plant Based News, пишет Daily Mirror.

Кардиолог подсказал простой трюк для контроля давления
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Батист отметил, что всегда рекомендует для здоровья сердца есть капусту, горчицу и любые другие зеленые листовые овощи.

«В них содержатся пищевые нитраты, которые действительно могут помочь расширить сосуды и улучшить функцию эндотелия», объяснил врач.

Батист добавил, что с помощью простого трюка можно добиться максимальной пользы от зелени.

«Прогуляйтесь на солнце. Даже небольшое количество солнечного света может высвободить запасы нитратов и поможет улучшить контроль артериального давления», подсказал он.

Ранее россиянами рассказали, как поддерживать артериальное давление без лекарств. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина считает, что иногда достаточно правильно питаться, соблюдать режим сна и заниматься спортом, чтобы снизить давление.

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