Как понять, какого именно витамина не хватает организму

Врач Холбобоев: долгое заживление ран может указывать на дефицит витамина C. В человеческом организме присутствует 13 видов витаминов. Если одного или нескольких по какой-то причине не хватает, развивается авитаминоз. Какие симптомы даст это заболевание, зависит от того, какого конкретно витамина не хватает. «Секрет» выяснил у врача, как проявляется нехватка разных витаминов.

Какие признаки нехватки витаминов бывают

Усталость и слабость. Чаще всего это обусловлено недостатком витаминов группы В. Это приводит к постоянной усталости, слабости и снижению работоспособности, рассказал «Секрету» врач-терапевт сети клиник «Семейная» Миргияс Холбобоев.

Чаще всего это обусловлено недостатком витаминов группы В. Это приводит к постоянной усталости, слабости и снижению работоспособности, рассказал «Секрету» врач-терапевт сети клиник «Семейная» Миргияс Холбобоев. Проблемы с кожей: сухость кожных покровов, шелушение, трещины на губах и в уголках рта. Чаще всего указывает на дефицит витаминов А, Е и группы В.

сухость кожных покровов, шелушение, трещины на губах и в уголках рта. Чаще всего указывает на дефицит витаминов А, Е и группы В. Выпадение волос. Может указывать на недостаток витаминов А, Е, С, который приводит к нарушению работы волосяных фолликулов.

Может указывать на недостаток витаминов А, Е, С, который приводит к нарушению работы волосяных фолликулов. Бледность кожных покровов и анемия может быть признаком витамин-В12-дефицитной анемии, рассказал Холбобоев.

может быть признаком витамин-В12-дефицитной анемии, рассказал Холбобоев. Проблемы с зубами и дёснами — кариес зубов, повышенная кровоточивость дёсен, возникновение шаткости зубов — могут указывать на нехватку витамина D.

« Т а к ж е д е ф и ц и т в и т а м и н а D м о ж е т б ы т ь п р и ч и н о й р а х и т а и о с т е о п о р о з а , т а к к а к п р и в о д и т к и з м е н е н и я м к о с т н о й т к а н и . У д е т е й м о ж е т н а б л ю д а т ь с я д е ф о р м а ц и я к о с т е й , а в з р о с л ы е ч а с т о с т р а д а ю т о т п е р е л о м о в » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к « С е к р е т а » .

Нарушение зрения, так называемая «куриная слепота» , когда сложно ориентироваться в условиях недостаточной освещённости, говорит о нехватке витамина А (ретинола), сообщил Холбобоев.

, когда сложно ориентироваться в условиях недостаточной освещённости, говорит о нехватке витамина А (ретинола), сообщил Холбобоев. Долгое заживление ран, царапин, нарезы на коже могут говорить о нехватке витамина С, так как он участвует в синтезе коллагена и восстановление тканей, объяснил врач.

При недостатке этого витамина могут также появляться мышечная слабость, болезненность ног при ходьбе и синяки на коже.

« Д е ф и ц и т в и т а м и н а Е м о ж е т в ы з в а т ь г е м о л и з ( р а с п а д э р и т р о ц и т о в ) , н а р у ш е н и е р е п р о д у к т и в н о й ф у н к ц и и , м ы ш е ч н у ю д и с т р о ф и ю и н а р у ш е н и е к о о р д и н а ц и и д в и ж е н и й . А в о т д е ф и ц и т в и т а м и н а К п р и в о д и т к н а р у ш е н и ю с в ё р т ы в а е м о с т и к р о в и и п о в ы ш е н н о й к р о в о т о ч и в о с т и ( в о з м о ж н о н о с о в ы е , п о д к о ж н ы е и ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы е к р о в о и з л и я н и я ) » , — д о б а в и л Х о л б о б о е в .

Как предупредить авитаминоз: 3 способа

Для профилактики авитаминоза собеседник «Секрета» посоветовал придерживаться следующих правил:

1. Полноценно и разнообразно питаться.

« Е ш ь т е б о л ь ш е с в е ж и х ф р у к т о в и о в о щ е й , о с о б е н н о с е з о н н ы х . В р а ц и о н е о б я з а т е л ь н о д о л ж е н б ы т ь о р е х и , ф е р м е н т и р о в а н н ы е п р о д у к т ы ( к е ф и р , й о г у р т н а т у р а л ь н ы й , с ы р ы и т . д . ) » , — с к а з а л Х о л б о б о е в .

2. Вести здоровый образ жизни. Он, по словам врача, включает в себя занятия спортом, закаливание, полноценный и здоровый сон, избегание стрессов.

3. Пить достаточное количество воды для поддержание нормального водного баланса в организме.

Кроме того, врач посоветовал проходить регулярные медицинские осмотры и диспансеризацию.