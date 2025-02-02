Как понять, какого именно витамина не хватает организму? Врач назвал характерные симптомы
Врач Холбобоев: долгое заживление ран может указывать на дефицит витамина C. В человеческом организме присутствует 13 видов витаминов. Если одного или нескольких по какой-то причине не хватает, развивается авитаминоз. Какие симптомы даст это заболевание, зависит от того, какого конкретно витамина не хватает. «Секрет» выяснил у врача, как проявляется нехватка разных витаминов.
Какие признаки нехватки витаминов бывают
- Усталость и слабость. Чаще всего это обусловлено недостатком витаминов группы В. Это приводит к постоянной усталости, слабости и снижению работоспособности, рассказал «Секрету» врач-терапевт сети клиник «Семейная» Миргияс Холбобоев.
- Проблемы с кожей: сухость кожных покровов, шелушение, трещины на губах и в уголках рта. Чаще всего указывает на дефицит витаминов А, Е и группы В.
- Выпадение волос. Может указывать на недостаток витаминов А, Е, С, который приводит к нарушению работы волосяных фолликулов.
- Бледность кожных покровов и анемия может быть признаком витамин-В12-дефицитной анемии, рассказал Холбобоев.
- Проблемы с зубами и дёснами — кариес зубов, повышенная кровоточивость дёсен, возникновение шаткости зубов — могут указывать на нехватку витамина D.
«Также дефицит витамина D может быть причиной рахита и остеопороза, так как приводит к изменениям костной ткани. У детей может наблюдаться деформация костей, а взрослые часто страдают от переломов», — рассказал собеседник «Секрета».
- Нарушение зрения, так называемая «куриная слепота», когда сложно ориентироваться в условиях недостаточной освещённости, говорит о нехватке витамина А (ретинола), сообщил Холбобоев.
- Долгое заживление ран, царапин, нарезы на коже могут говорить о нехватке витамина С, так как он участвует в синтезе коллагена и восстановление тканей, объяснил врач.
При недостатке этого витамина могут также появляться мышечная слабость, болезненность ног при ходьбе и синяки на коже.
«Дефицит витамина Е может вызвать гемолиз (распад эритроцитов), нарушение репродуктивной функции, мышечную дистрофию и нарушение координации движений. А вот дефицит витамина К приводит к нарушению свёртываемости крови и повышенной кровоточивости (возможно носовые, подкожные и желудочно-кишечные кровоизлияния)», — добавил Холбобоев.
Как предупредить авитаминоз: 3 способа
Для профилактики авитаминоза собеседник «Секрета» посоветовал придерживаться следующих правил:
1. Полноценно и разнообразно питаться.
«Ешьте больше свежих фруктов и овощей, особенно сезонных. В рационе обязательно должен быть орехи, ферментированные продукты (кефир, йогурт натуральный, сыры и т.д.)», — сказал Холбобоев.
2. Вести здоровый образ жизни. Он, по словам врача, включает в себя занятия спортом, закаливание, полноценный и здоровый сон, избегание стрессов.
3. Пить достаточное количество воды для поддержание нормального водного баланса в организме.
Кроме того, врач посоветовал проходить регулярные медицинские осмотры и диспансеризацию.