Почему нельзя спать на мятом постельном белье

Специалисты перечислили причины, почему нужно гладить простыни, сообщает издание The Day.

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Прежде всего, мятое белье приводит к заломам и морщинам на лице и шее. Однако, этого можно избежать, если тщательно его проглаживать.

Лучше выбирать простыни и наволочки из шелка, поскольку эта ткань самая приятная на ощупь, гипоаллергенна и меньше всего мнется.

Хлопковое белье считается хуже шелкового: оно часто заминается в складки даже после проглаживания утюгом и ощущается грубым на ощупь после стирки. Швы на нем могут оставить неприятные следы на лице и теле.

Кроме того, необходимо выбирать гладкое белье и избегать рюшей и прочих украшений.