Фитнес-эксперт перечислил пять шагов для подготовки тела к пляжному сезону

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский перечислил пять основных шагов для подготовки тела к пляжному сезону. Его слова приводит «Москва 24».

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Начать Каневский предложил с вопроса адаптации. Он рассказал, что входить в тренировочный процесс необходимо постепенно, чтобы минимизировать риски травм и не отбить желание заниматься.

« Ч е м в ы с т а р ш е , т е м м е д л е н н е е н у ж н о в х о д и т ь в т р е н и р о в о ч н ы й п р о ц е с с , ч т о б ы о р г а н и з м н е п р о с т о а д а п т и р о в а л с я к н о в о м у в и д у д е я т е л ь н о с т и , н о и ч т о б ы п о н я т ь , в о з м о ж н о л и в о о б щ е р а з в и т и е в т о м н а п р а в л е н и и , к о т о р о е в ы в ы б р а л и » , — з а я в и л с п е ц и а л и с т .

Также эксперт посоветовал пройти диспансеризацию. После этого, исходя из рекомендаций врачей, можно будет грамотно подобрать нагрузку.

Еще одной важной составляющей подготовки является режим.

« П о м н и т е : е с л и в ы д е й с т в и т е л ь н о х о т и т е д о б и т ь с я р е з у л ь т а т а , в а м п р и д е т с я в ы р а б о т а т ь р е ж и м , п р и ч е м к а к в п о с е щ е н и и з а н я т и й , т а к и в о т д ы х е и с н е » , — п о д ч е р к н у л К а н е в с к и й .

Кроме того, желающим привести себя в форму к лету необходимо нормализовать пищевое поведение. Также важно соблюдать питьевой режим.

Наконец, чтобы достигнуть цели, следует выбрать направления, которые доставляют удовольствие. Эмоциональное состояние на тренировке сказывается на регулярности посещений и мотивации в целом.

Ранее Каневский развеял несколько популярных мифов о тренировках. В частности, он опроверг опасность тренажерного зала для девушек.