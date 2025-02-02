Фитнес-эксперт перечислил пять шагов для подготовки тела к пляжному сезону

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский перечислил пять основных шагов для подготовки тела к пляжному сезону. Его слова приводит «Москва 24».

Фитнес-эксперт перечислил пять шагов для подготовки тела к пляжному сезону
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Начать Каневский предложил с вопроса адаптации. Он рассказал, что входить в тренировочный процесс необходимо постепенно, чтобы минимизировать риски травм и не отбить желание заниматься.

«Чем вы старше, тем медленнее нужно входить в тренировочный процесс, чтобы организм не просто адаптировался к новому виду деятельности, но и чтобы понять, возможно ли вообще развитие в том направлении, которое вы выбрали», заявил специалист.

Также эксперт посоветовал пройти диспансеризацию. После этого, исходя из рекомендаций врачей, можно будет грамотно подобрать нагрузку.

Еще одной важной составляющей подготовки является режим.

«Помните: если вы действительно хотите добиться результата, вам придется выработать режим, причем как в посещении занятий, так и в отдыхе и сне», подчеркнул Каневский.

Кроме того, желающим привести себя в форму к лету необходимо нормализовать пищевое поведение. Также важно соблюдать питьевой режим.

Наконец, чтобы достигнуть цели, следует выбрать направления, которые доставляют удовольствие. Эмоциональное состояние на тренировке сказывается на регулярности посещений и мотивации в целом.

Ранее Каневский развеял несколько популярных мифов о тренировках. В частности, он опроверг опасность тренажерного зала для девушек.

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