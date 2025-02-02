Почему лучше не заводить несколько будильников

Сон играет ключевую роль в нашей жизни. Во время отдыха тело расслабляется, но мозг продолжает активно работать – перерабатывает информацию, упорядочивает события и активирует подсознательные процессы. Чем опасен хронический недосып и как правильно настроить будильник, рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

« У к а ж д о г о с в о я и н д и в и д у а л ь н а я н о р м а с н а – 8 , 5 - 9 ч а с о в . М ы з н а е м , ч т о 2 0 ч а с о в н е д о с ы п а н и я в т е ч е н и е м е с я ц а м о г у т п р и в е с т и к н е в р о т и ч е с к и м с р ы в а м , р а з д р а ж и т е л ь н о с т и , в ы г о р а н и ю , п о в ы ш е н н о й у т о м л я е м о с т и . А е с л и ч е л о в е к н е д о с ы п а е т б о л е е 2 0 0 ч а с о в , э т о м о ж е т д а ж е а к т и в и з и р о в а т ь б о л е е г л у б о к у ю п с и х и а т р и ч е с к у ю п а т о л о г и ю » , – р а с с к а з а л в б е с е д е с l i f e . r u в р а ч - н е в р о л о г Р у с т е м Г а й ф у т д и н о в .

По словам врача, если биологические часы функционируют правильно, организм работает с меньшими энергозатратами и быстрее восстанавливается. С возрастом потребность во сне снижается, а вставать становится легче – это связано с физиологическими и возрастными изменениями.

Что касается будильников, врач отметил, что не стоит заводить несколько – если человек каждое утро несколько раз просыпается от резкого звука рядом с ухом, это может вызвать нервозность.

Врач подчеркнул, что важно соблюдать гигиену сна, и что сон должен быть восстанавливающим и освежающим. Он добавил, что человек должен просыпаться с ощущением готовности к новым свершениям и с достаточным количеством сил и желания.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что сонливость днем может быть признаком серьезных болезней.