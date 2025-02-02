Невролог Гайфутдинов объяснил, почему лучше не заводить несколько будильников
Сон играет ключевую роль в нашей жизни. Во время отдыха тело расслабляется, но мозг продолжает активно работать – перерабатывает информацию, упорядочивает события и активирует подсознательные процессы. Чем опасен хронический недосып и как правильно настроить будильник, рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
«У каждого своя индивидуальная норма сна – 8,5-9 часов. Мы знаем, что 20 часов недосыпания в течение месяца могут привести к невротическим срывам, раздражительности, выгоранию, повышенной утомляемости. А если человек недосыпает более 200 часов, это может даже активизировать более глубокую психиатрическую патологию», – рассказал в беседе с life.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
По словам врача, если биологические часы функционируют правильно, организм работает с меньшими энергозатратами и быстрее восстанавливается. С возрастом потребность во сне снижается, а вставать становится легче – это связано с физиологическими и возрастными изменениями.
Что касается будильников, врач отметил, что не стоит заводить несколько – если человек каждое утро несколько раз просыпается от резкого звука рядом с ухом, это может вызвать нервозность.
Врач подчеркнул, что важно соблюдать гигиену сна, и что сон должен быть восстанавливающим и освежающим. Он добавил, что человек должен просыпаться с ощущением готовности к новым свершениям и с достаточным количеством сил и желания.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что сонливость днем может быть признаком серьезных болезней.