Деньги на ветер: три самых бесполезных гаджета для похудения

Весна не за горами, а значит скоро на маркетплейсах начнут массово заказывать «чудо-гаджеты» для похудения. Сжечь жир и подтянуть тело, лежа на диване, всегда было желающих хоть отбавляй. Но каково же будет разочарование худеющих, когда они поймут, что все обещания продавцов были не более чем маркетинговой уловкой. Изучили отзывы тех, кто выбросил деньги на ветер в погоне за красивой фигурой. Эти приборы не работают без физической нагрузки и правильного питания.

Виброплатформы

Производители уверяют, что эта жужжащая дощечка, работающая от сети или батареек, способна творить чудеса. Из рыхлого бесформенного тела уже за считанные недели она сделает стройное и рельефное. Все за счет вибраций, которые и жир сжигают, и посылают импульсы в мышцы. Те откликаются и начинают расти, достаточно лишь стоять на платформе по нескольку минут в день. Никаких гантелей и гирь тягать не придется. Чем не чудо-изобретение? Но, судя по откликам покупателей, платформа годится разве что для того, чтобы скромно стоять в углу или под кроватью. И не жужжать, напоминая о так никуда и не девшемся лишнем весе.

« Т р я с е т у х к а к , н о р е з у л ь т а т а я н е у в и д е л а . М о ж е т г о д н у ж н о с т о я т ь ? Т о г д а т о ч н о б у д е т … » , « З а н и м а л а с ь т о л ь к о н а в и б р о п л а т ф о р м е в т е ч е н и е м е с я ц а д в а р а з а в д е н ь б е з д о п о л н и т е л ь н ы х т р е н и р о в о к и д и е т . В к а ч е с т в е э к с п е р и м е н т а . И к о н е ч н о , ч у д а н е п р о и з о ш л о . Н е п о х у д е л а н и н а г р а м м . Х о т я т р я с е т н а н е й з н а т н о . Е с л и х о т и т е с к и н у т ь в е с , б е з п и т а н и я и н о р м а л ь н ы х т р е н и р о в о к н е о б о й т и с ь » , — с е т у ю т в л а д е л и ц ы п л а т ф о р м ы .

Массажеры

Тут ассортимент поистине впечатляющий. И перкусионные, и лимфодренажные, и вакуумные, и скульптурирующие. У каждого свое назначение и предполагаемый эффект. Стоимость некоторых — более чем приятная, да и дизайн интересный. Ну надо же чем-то завлекать покупателей, ну и оправдывать тот факт, что гаджеты свою функцию не выполняют. Попробовавшие их в деле утверждают, что кроме приятного жжения, расслабления и покраснения кожи никаких результатов не наблюдали.

Миостимуляторы

Еще одна спорная категория гаджетов для красивой фигуры. Они призваны имитировать работу мышц, вызывая их напряжение с помощью импульсов тока. Стимулятор можно прикрепить к любой части тела, которую требуется «накачать»: животу, трицепсу, бедрам. Под одеждой его почти не видно, можно и на работу так ходить, и в магазин за продуктами. Но не ждите, что раздевшись вечером перед зеркалом, увидите там «фитоняшку». Стимулятор будет по-прежнему посылать сигналы мышцам, но едва ли они от этого примутся расти.

« Н е с о в е т у ю . Н и к а к о й м а с с а ж н е д е л а е т , к а к б у д т о т о к о м б ь е т , н а н е р в ы с и л ь н о д е й с т в у е т » , — р е з ю м и р у е т о д и н и з р а з о ч а р о в а н н ы х п о к у п а т е л е й .

Как ни банально это звучит, но лучше потратить деньги на абонемент в фитнес-зал или хотя бы в бассейн. И то пользы для фигуры и оздоровления организма в целом будет в разы больше. А если хочется приобрести какой-нибудь гаджет для похудения, отдайте предпочтение фитнес-трекеру, который будет отслеживать вашу активность в течение дня. Он и количество шагов посчитает, и напомнит, что вы засиделись на диване и пора бы размяться, а заодно сжечь немного калорий.