Диетолог рассказал о пользе и вреде диеты «Семь лепестков»

Диету "Семь лепестков" легко соблюдать, однако система питания имеет недостатки. О них в программе "Доктор 24" врач высшей категории, терапевт, диетолог Юлия Чехонина.

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Суть диеты

Диету "Семь лепестков" создала шведский диетолог Анна Йоханссон. Система подразумевает недельное питание, где в каждый из дней необходимо употреблять конкретные продукты, рассказала Юлия Чехонина.

В п е р в ы е с у т к и п р е д л а г а е т с я с ъ е д а т ь д о 5 0 0 г р а м м о в з а п е ч е н н о й и л и о т в а р н о й р ы б ы б е з м а с л а . Н а с л е д у ю щ и й д е н ь н у ж н о у п о т р е б л я т ь д о 1 , 5 к и л о г р а м м а о в о щ е й . В с е г о д о л ж н о б ы т ь п я т ь р а в н о м е р н о р а с п р е д е л е н н ы х п р и е м о в п и щ и .

На третьи сутки разрешено есть отварную или запеченную курицу (500 граммов) со специями. Весь четвертый день в рационе злаки: овсянка, коричневый рис и другие крупы в том же количестве.

На пятые сутки можно употреблять кефир (2,5%) и творог (5%), до 300 миллилитров и 500 граммов соответственно. Шестой день – фруктовый и ягодный, когда разрешено съедать до 1,5 килограмма плодов, за исключением бананов и винограда. В течение последнего дня можно пить не менее 1,5 литра воды, несладкого чая или сока, объяснила врач.

Преимущества и недостатки

Диету "Семь лепестков" легко соблюдать, и она относительно вкусная, отметила врач. Кроме того, в рационе много клетчатки, что важно для микробиома кишечника. Пищеварительный орган участвует в работе иммунитета и влияет на самочувствие.

Однако диета не обучает правильным пищевым привычкам, поэтому после похудения вес возвращается. Также с жиром уходят мышцы, ведь организм не получает белок в течение нескольких дней.

Противопоказаниями к диете являются беременность, период грудного вскармливания, заболевания ЖКТ (особенно с запорами) и сахарный диабет, заключила Юлия Чехонина.