Описаны правила дыхательной гимнастики для снятия боли при гастрите

Дыхательная гимнастика может помочь снять боли при гастрите и других заболеваниях ЖКТ, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.

« П р и п р о б л е м а х с ж е л у д к о м , п е р в о е , о ч е м м ы д у м а е м — э т о п и т а н и е . М ы п е р е с м а т р и в а е м с и с т е м у п и т а н и я , у б и р а е м ж и р н у ю е д у , ф а с т ф у д и п р о ч и е н е п р а в и л ь н ы е п р о д у к т ы . Н о т а к ж е н е о б х о д и м о п р а в и л ь н о п о д д е р ж и в а т ь о р г а н и з м п о с л е л е ч е н и я . О д н и м и з с а м ы х б е з о б и д н ы х п р и м е р о в т а к о й п о д д е р ж к и б у д е т д ы х а т е л ь н а я г и м н а с т и к а » , — р а с с к а з а л а с п е ц и а л и с т .

По словам доктора, физические упражнения оказывают положительный эффект на процессы лимфо - и кровоснабжения в брюшной полости.

« Ж е л у д о к п о л у ч а е т б о л ь ш е к и с л о р о д а , п и т а т е л ь н ы х в е щ е с т в и э н е р г и и , а з н а ч и т , б ы с т р е е п р и х о д и т в н о р м у . Т а к ж е п о з и т и в н о в л и я е т н а о б щ е е с о с т о я н и е и с е к р е т о р н у ю , м о т о р н у ю ф у н к ц и и ж е л у д к а » , – о т м е т и л а в р а ч .

Основные принципы дыхательной гимнастики при гастрите такие: сначала важно расслабиться, и затем начать медленно и глубоко дышать.