Описаны правила дыхательной гимнастики для снятия боли при гастрите

Дыхательная гимнастика может помочь снять боли при гастрите и других заболеваниях ЖКТ, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.

Описаны правила дыхательной гимнастики для снятия боли при гастрите
© globallookpress.com
«При проблемах с желудком, первое, о чем мы думаем это питание. Мы пересматриваем систему питания, убираем жирную еду, фастфуд и прочие неправильные продукты. Но также необходимо правильно поддерживать организм после лечения. Одним из самых безобидных примеров такой поддержки будет дыхательная гимнастика», рассказала специалист.

По словам доктора, физические упражнения оказывают положительный эффект на процессы лимфо - и кровоснабжения в брюшной полости.

«Желудок получает больше кислорода, питательных веществ и энергии, а значит, быстрее приходит в норму. Также позитивно влияет на общее состояние и секреторную, моторную функции желудка», отметила врач.

Основные принципы дыхательной гимнастики при гастрите такие: сначала важно расслабиться, и затем начать медленно и глубоко дышать.

«Во время вдоха легкие наполняются воздухом как можно больше. Очень важно соблюдать скорость дыхания. Оно должно осуществляться медленно и ритмично. Выдыхайте не через нос, а через рот. Так можно снизить болевой синдром. Гимнастику необходимо применять 2-3 раза в неделю для достижения оптимального результата. Но перед применением обязательно проконсультируйтесь с терапевтом и гастроэнтерологом», заключила Кардашова.