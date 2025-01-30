Велосипедист совершит путешествие, чтобы продвинуть идеи здорового образа жизни

Велогонщик из Южной Африки Мели Ндлову готовится к путешествию из Кейптауна (ЮАР) в Каир (Египет). Этот маршрут станет главным вызовом в его карьере, пишет African Times, партнер сети TV BRICS.

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На счету спортсмена более 36 медалей, а одно из самых выдающихся достижений – велопробег от Дурбана (ЮАР) до Гверу (Зимбабве) протяженностью 1,6 тысячи километров. Он преодолел этот путь всего за четыре дня.

« К о г д а я в п е р в ы е п о е х а л н а в е л о с и п е д е в З и м б а б в е , л ю д и н е с о в с е м п о н и м а л и , ч т о я д е л а ю , н о о н и м е н я о ч е н ь п о д д е р ж и в а л и . С о в р е м е н е м м н о г и е п р и с о е д и н и л и с ь к о м н е и д а ж е п р о е х а л и ч а с т ь п у т и с о м н о й » , – р а с с к а з а л Н д л о в у .

Теперь он поставил перед собой цель преодолеть путь от Кейптауна до Каира. Таким образом он намерен продвигать идеи здорового образа жизни и прививать любовь к спорту, вдохновляя молодых людей по всей Африке. По его словам, это путешествие – не просто вызов самому себе, но и способ донести важное послание молодежи на континенте.

« О н и б у д у щ и е л и д е р ы А ф р и к и , и м ы д о л ж н ы н а п р а в л я т ь и х » , – п о я с н и л с п о р т с м е н .

Стремясь установить рекорд Гиннесса и воплотить в жизнь мечту о здоровом будущем Африканского континента, Ндлову заручился поддержкой многих людей и организаций по всему миру.