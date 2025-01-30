Велосипедист совершит путешествие, чтобы продвинуть идеи здорового образа жизни

Южноафриканский велосипедист совершит путешествие из Кейптауна в Каир
Велогонщик из Южной Африки Мели Ндлову готовится к путешествию из Кейптауна (ЮАР) в Каир (Египет). Этот маршрут станет главным вызовом в его карьере, пишет African Times, партнер сети TV BRICS.
На счету спортсмена более 36 медалей, а одно из самых выдающихся достижений – велопробег от Дурбана (ЮАР) до Гверу (Зимбабве) протяженностью 1,6 тысячи километров. Он преодолел этот путь всего за четыре дня.
«Когда я впервые поехал на велосипеде в Зимбабве, люди не совсем понимали, что я делаю, но они меня очень поддерживали. Со временем многие присоединились ко мне и даже проехали часть пути со мной», – рассказал Ндлову.
Теперь он поставил перед собой цель преодолеть путь от Кейптауна до Каира. Таким образом он намерен продвигать идеи здорового образа жизни и прививать любовь к спорту, вдохновляя молодых людей по всей Африке. По его словам, это путешествие – не просто вызов самому себе, но и способ донести важное послание молодежи на континенте.
«Они будущие лидеры Африки, и мы должны направлять их», – пояснил спортсмен.
Стремясь установить рекорд Гиннесса и воплотить в жизнь мечту о здоровом будущем Африканского континента, Ндлову заручился поддержкой многих людей и организаций по всему миру.