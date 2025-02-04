Как эффективно бороться с растяжками

Растяжки — это распространённая косметическая проблема, с которой сталкиваются многие люди, независимо от возраста, пола и типа кожи. И хотя растяжки не представляют угрозы для здоровья, они могут вызывать дискомфорт, особенно если появляются на видимых участках тела. Врач-дерматолог Александра Пашкова рассказала "Рамблеру" о причинах появления растяжек и методах их коррекции.

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Что такое растяжки

Растяжки — это дефекты кожи, возникающие при её быстром растягивании, что приводит к разрыву волокон коллагена и эластина, составляющих её каркас. Внешне это проявляется в виде полос или линий, которые могут быть красными, фиолетовыми, а затем со временем становятся белыми или серебристыми. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Причины появления растяжек

Гормональные изменения. В период полового созревания, беременности или при приёме гормональных препаратов уровень гормона кортизола увеличивается, что ослабляет волокна кожи и способствует их разрыву.

Быстрое изменение массы тела. Резкое увеличение или снижение веса (например, при беременности, быстром наборе массы, анорексии или похудении) ведёт к растягиванию кожи.

Наследственность. Если в вашей семье кто-то страдает от растяжек, вероятность их появления у вас возрастает.

Физическая нагрузка. Быстрое развитие мышц, особенно если оно сопровождается набором массы, также может привести к образованию растяжек, особенно на боках, плечах или бедрах.

Как происходит коррекция растяжек

Коррекция растяжек — это комплексный процесс, который зависит от возраста растяжек, их локализации и степени выраженности. Чем раньше вы начнёте лечение, тем больше шансов на хороший результат. На данный момент существует несколько методов, которые могут помочь. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Кремы и мази

Местные средства с ретиноидами, витамином C, гиалуроновой кислотой или коллагеном могут улучшить состояние кожи. Эти препараты способствуют повышению её упругости и эластичности, а также могут ускорить заживление повреждённых участков. Однако стоит понимать, что эффективность таких средств ограничена, особенно на более старых растяжках. Средства могут помочь при мелких и свежих растяжках, но на более старых они обычно малоэффективны.

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Мезотерапия

Мезотерапия включает введение под кожу витаминов, аминокислот, гиалуроновой кислоты и других активных веществ, которые стимулируют регенерацию клеток и улучшают кровообращение в проблемных зонах. Этот метод помогает ускорить заживление растяжек и улучшить внешний вид кожи. Хорошие результаты можно увидеть при свежих растяжках. Старые и белые могут немного уменьшиться, но полностью убрать их не получится. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Лазерная коррекция

Лазерная терапия — один из самых эффективных способов лечения растяжек. Современные лазеры, такие как фракционные и пикосекундные, воздействуют на кожу, стимулируя её регенерацию и синтез коллагена. При регулярном применении лазер может значительно уменьшить видимость растяжек и даже вернуть коже её первоначальный цвет. Эффективность: Лазер хорошо работает как с новыми, так и со старыми растяжками. И хотя полное удаление растяжек невозможно, но улучшение внешнего вида кожи будет заметным.

Радиоволновая терапия

Метод воздействия радиоволнами помогает активировать процессы обновления кожи, улучшить её тонус и упругость. Радиоволновая терапия часто используется в комплексе с другими процедурами для улучшения их эффективности. При регулярных сеансах можно добиться заметных улучшений, особенно на начальных стадиях образования растяжек.

Химический пилинг

Химические пилинги с использованием кислот (например, гликолевой или трихлоруксусной) помогают отшелушить верхний слой кожи, стимулируя её обновление. Этот метод может уменьшить видимость растяжек, сделав кожу более гладкой и ровной. Хорошо работает для свежих растяжек. На старых эффект будет менее выражен.

Микронидлинг и игольчатый RF

Микронидлинг (или дермароллер) — это метод, при котором на кожу воздействуют множественные микроиглы, создавая микротравмы, что активирует процесс регенерации кожи и выработку коллагена. Рекомендуется для молодых растяжек, но и на старых они могут слегка выровняться. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Сколько стоит лечение растяжек

Цены на коррекцию растяжек зависят от множества факторов: типа процедуры, уровня клиники, региона и площади обрабатываемой зоны. Стоимость лечения может варьироваться от 3000 до 25 000 рублей за сеанс, и обычно для получения значительного эффекта требуется несколько процедур.